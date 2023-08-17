Без вікон і даху: британці представили незвичайний позашляховик для сафарі (фото)

Ineos Grenadier Safari отримав брезентовий тент замість даху та відкидне вітрове скло. Позашляховик призначений для спостереження за дикими тваринами.

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Позашляховик Ineos Grenadier отримав незвичайну версію Safari. Вона відрізняється відсутністю даху та бічних вікон. Подробиці про авто повідомили на сайті Motor1.

Ineos Grenadier Safari створений для подорожей африканськими країнами. Ця модифікація розроблена спільно з компанією Kavango Engineering, яка займається переобладнанням автомобілів у ПАР.

Ineos Grenadier Safari позбувся бічних вікон, а замість даху з'явився брезентовий тент. Ззаду з'явився додатковий ряд сидінь.

Ineos Grenadier Safari чудово підходить для спостереження за дикими тваринами

Спереду замість звичайного лобового скла з'явилося відкидне. Його можна опустити, щоб краще роздивитися тварин.

Виробництвом позашляховика займеться підрозділ Ineos Kavango. Там створюватимуть модифікації авто для сафарі, зйомок кіно, ветеринарії та охорони здоров'я.

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Ineos Grenadier оснащується 3,0-літровими двигунами BMW — бензиновим на 286 к.с. і 245-сильним турбодизелем. Усі версії працюють у парі з 8-ступінчастою автоматичною КПП і постійним повним приводом з понижувальною передачею.

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