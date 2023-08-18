Новітній суперкар Mercedes розсекретили за день до прем'єри (фото)

Новий Mercedes-AMG GT побудують на базі кабріолета Mercedes-AMG SL. Суперкар оснастять 585-сильним двигуном V8, а розгін до сотні займатиме близько 3,5 секунди.

Related video

Mercedes-AMG GT наступного покоління розсекретили незадовго до офіційної прем'єри. Новий суперкар стане швидшим за попередника. Подробиці про авто розповіли на сайті Autoevolution.

Судячи зі знімків, новий Mercedes-AMG GT збереже знайомий дизайн. Суперкар буде заснований на кабріолеті SL.

Спереду розташовані краплеподібні фари та велика решітка радіатора. Нижче розташований карбоновий сплітер.

Ззаду встановлено вузькі ліхтарі та масивний дифузор. Також можна помітити чотири прямокутні вихлопні патрубки.

Ззаду розміщені вузькі ліхтарі Фото: Autocar

Інтер'єр новинки не буде сильно відрізнятися від Mercedes-AMG SL. Всередині з'явиться великий вертикальний дисплей і цифрова панель приладів.

Суперкар отримає місткий багажник для свого класу Фото: Autocar

Топова версія Mercedes-AMG GT буде оснащена 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 585 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 9-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займатиме близько 3,5 секунди. Максимальна швидкість перевищить 315 км/год.

Важливо

Новий компактний електромобіль Mercedes розсекретили до прем'єри (фото)

Також з'явиться й більш доступна версія моделі на 475 сил. З чуток, у майбутньому Mercedes-AMG GT отримає гібридну модифікацію на 840 сил.

Раніше Фокус писав, що в Німеччині презентували новий Brabus 850 на базі Mercedes-Maybach S680.