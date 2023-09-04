Маленький "Гелендваген": Mercedes розробляє компактний позашляховик (фото)

Новий компактний позашляховик Mercedes-Benz стане молодшим братом "Гелендвагена". Модель отримає електричну версію.

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Mercedes-Benz веде роботи над новим компактним позашляховиком. Інформацію про модель підтвердив CEO німецького концерну Ола Каленіус на Мюнхенському автосалоні IAA під час презентації Mercedes Concept CLA. Про це повідомляє сайт Motor1.

На автошоу навіть показали перший тизер моделі. На ньому зображено гранений силует позашляховика в дусі Mercedes G-Class.

На тизері силует авто виконаний у дусі "Гелендвагена" Фото: Motor1.com

Річ у тім, що новий Mercedes позиціонують як молодшого брата "Гелендвагена". Проект отримав робочу назву Little G ("маленький G").

Позашляховик Mercedes має з'явитися через кілька років — найімовірніше, його презентують у 2026 році. Поки що деталі новинки тримають у секреті, але відомо, що авто побудують на платформі MMA, як і новий Mercedes CLA.

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За однією версією, маленький "Гелендваген" буде доступний виключно в електричному виконанні та отримає 800-вольтну силову установку з низьким енергоспоживанням. За іншою — позашляховику запропонують і двигуни внутрішнього згоряння.

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