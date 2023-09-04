Зроби сам: самоскид Mitsubishi перетворили на затишний автодім для бездоріжжя (фото, відео)

Повнопривідну вантажівку Mitsubishi Fuso обладнали 3,7-метровим житловим модулем. Усередині з'явилися ліжка, кутова кухня і санвузол.

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Подружжя зі США самотужки побудувало оригінальний автодім на базі Mitsubishi Fuso. Він комфортабельний і пристосований для бездоріжжя. Про нього розповіли на Youtube-каналі Tiny House Giant Journey.

Задні двері при відкритті утворюють ґанок Фото: скриншот / YouTube

Американці Марк і Марина вже не вперше будують автобудинок. На аукціоні вживаних авто вони купили повнопривідний самоскид Mitsubishi Fuso. Сама вантажівка обійшлася в 7500 доларів, ще 30 000 — витратили на її доопрацювання. З неї зняли вантажний кузов і встановили 3,7-метровий кунг.

У житловому відсіку з'явилися ліжка, кухня і санвузол Фото: скриншот / YouTube Усередині встановлено численні шухляди та шафи Фото: скриншот / YouTube

Усередині кунга американці змогли помістити диван, розкладне ліжко під стелею, санвузол з душовою кабіною і навіть кутову кухню з раковиною, холодильником і плитою. Крім того, як усередині, так і зовні передбачені численні шафи і ящики для поклажі.

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Задні двері кунга виконані двосекційними і утворюють крильце. Автодім Mitsubishi Fuso отримав кондиціонер, водонагрівач і сонячні батареї на даху.

Вантажівка Mitsubishi оснащена економічним дизельним двигуном. Повний привід і високий кліренс дають змогу подорожувати бездоріжжям.

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