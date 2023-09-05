Прибулець із 70-х: знайдено раритетне американське ретроавто в новому стані (відео)
Випущено лише 809 купе Buick Gran Sport 1972 року у виконанні 455 Stage 1. Спортивне авто оснащене величезним 7,5-літровим V8 потужністю 275 к. с. і багато укомплектоване.
У США виявлено капсулу часу Buick Gran Sport 1972 року. Рідкісне спорткупе ідеально збереглося і виглядає як нове. Йому присвятив відео на своєму Youtube-каналі блогер і експерт з ретро-авто Лу Костабіле.
Здається, що цей Buick Gran Sport щойно куплений в автосалоні. Його рідне лакофарбове покриття кузова виглядає як нове, салон у чудовому стані, а двигун чистий і без патьоків. Пробіг спорткара за 51 рік становить лише 23 900 км.
З'ясувалося, що автомобіль придбав собі дилер Buick. Він вибрав найдорожчу і найрідкіснішу версію Buick Gran Sport 455 Stage 1 з величезним 7,5-літровим V8 потужністю 275 к. с. і 3-ступінчастою автоматичною КПП.
Таке купе здатне розігнатися до 100 км/год за 7,5 с і розвинути 200 км/год. У 1972 році випущено лише 809 Buick Gran Sport 455 Stage 1.Важливо
Американець купив авто спеціально для перепродажу — він розумів, що лімітована заряджена модель з роками злетить у ціні. З цієї причини він вибрав Buick GS 455 у максимальній комплектації — з дисковими гальмами, центральним замком, підсилювачем керма, кондиціонером, радіо, круїз-контролем і поліпшеним внутрішнім оздобленням.
Машину зберігали в опалювальному гаражі та регулярно обслуговували. Втім, продати її вирішили тільки зараз: тепер авто коштує не 5000 доларів, як у 1972 році, а $65 000.
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