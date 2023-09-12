Коли відбулися перші автоперегони на території України (фото, відео)

Автомобільні змагання на території сучасної України проводили з 1907 року. Перегони проходили в Одесі, Львові та Києві і їх навіть відвідував Фердинанд Порше.

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Автоспорту в Україні — понад 100 років. У це важко повірити, але перегони на території нашої країни проводили ще на початку ХХ століття. Це змогли встановити експерти Історичного автоклубу.

Перші перегони на території України пройшли за маршрутом Одеса-Миколаїв-Одеса

Перше змагання в Україні відбулося 9 вересня 1907 року. Перегони за маршрутом Одеса-Миколаїв-Одеса зібрали близько 30-40 машин і мотоциклів, а одним з їхніх організаторів став одесит Василь Навроцький, який 1891 року привіз в Україну перший автомобіль.

Перегони збирали по кілька десятків машин

Першим дистанцію в 256 км подолав автомобіль маловідомої нині марки Florentia — він на хвилину випередив Mercedes. Перегони показали, що автомобілі здатні долати великі відстані.

Ці перегони стали регулярними — проводилися щорічно. Крім того, саме 1907 року в Одесі з'явився перший в Україні автоклуб.

Іван Подборський на змаганнях у Києві розвинув 145 км/год

Роком пізніше перші автомобільні змагання відбулися у Львові. У них взяли участь українські, польські та угорські екіпажі. До слова, у 30-х на вулицях міста проводили Гран-прі Львова — аналог знаменитих перегонів у Монако.

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А 1910 року в Києві на Святошино відбувся свого роду драгрейсинг — змагання на швидкість. Переможцем став Іван Подборський на Mercedes, який розвинув 145 км/год. Це досягнення було побито лише 1938 року.

Примітно, що друге місце в перегонах посів Федір Терещенко на Austro Daimler. Налаштувати його авто для нього автомобіль до Києва приїхав його конструктор — легендарний Фердинанд Порше.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві пройшов пробіг рідкісних старовинних автомобілів.

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