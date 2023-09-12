Когда прошли первые автогонки на территории Украины (фото, видео)

Автомобильные соревнования на территории современной Украины проводили с 1907 года. Гонки проходили в Одессе, Львове и Киеве и их даже посещал Фердинанд Порше.

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Автоспорту в Украине — более 100 лет. В это трудно поверить, но гонки на территории нашей страны проводили еще в начале ХХ века. Это смогли установить эксперты Исторического автоклуба.

Первая гонка на территории Украины прошла по маршруту Одесса-Николаев-Одесса

Первое соревнование в Украине прошло 9 сентября 1907 года. Гонка по маршруту Одесса-Николаев-Одесса собрала около 30-40 машин и мотоциклов, а одним из ее организаторов стал одессит Василий Навроцкий, который в 1891 году привез в Украину первый автомобиль.

Гонки собирали по несколько десятков машин

Первым дистанцию в 256 км преодолел автомобиль малоизвестной ныне марки Florentia – он на минуту опередил Mercedes. Гонка показала, что автомобили способны преодолевать большие расстояния.

Эта гонка стала регулярной – проводилась ежегодно. Кроме того, именно в 1907 году в Одессе появился первый в Украине автоклуб.

Иван Подборский на соревнованиях в Киеве развил 145 км/ч

Годом позже первые автомобильные соревнования прошли во Львове. В них приняли участие украинские, польские и венгерские экипажи. К слову, в 30-х на улицах города проводили Гран-при Львова – аналог знаменитой гонки в Монако.

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А в 1910 году в Киеве на Святошино прошел своего рода драгрейсинг – соревнования на скорость. Победителем стал Иван Подборский на Mercedes, развивший 145 км/ч. Это достижение было побито лишь в 1938 году.

Примечательно, что второе место в гонке занял Федор Терещенко на Austro Daimler. Настроить его авто для него автомобиль в Киев приехал его конструктор – легендарный Фердинанд Порше.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве прошел пробег редких старинных автомобилей.

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