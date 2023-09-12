У школу "з вітерцем": старий автобус перетворили на нестандартний спорткар (фото)

Цей Chevrolet Express 3500 Cargo набагато швидший за інші шкільні автобуси. Автомобіль отримав масивний нагнітач з повітряним охолодженням.

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У США на продаж виставили шкільний автобус Chevrolet Express 3500 Cargo 2008 року. Автомобіль отримав незвичайний тюнінг і потужний двигун V8 з нагнітачем. Про це повідомили на сайті The Drive.

Цей шкільний автобус з короткою колісною базою зовні майже не відрізняється від стандартної моделі, за винятком нагнітача і його охолодження, які не поміщаються під капотом.

Двигун отримав нагнітач Фото: Facebook

Також Chevrolet Express 3500 Cargo отримав нові колісні диски. Вони взуті в товсті спортивні шини.

Усередині встановлено сім спортивних сидінь. Вони мають триточкові ремені безпеки жовтого кольору.

Інтер'єр розрахований на сім посадкових місць Фото: Facebook

Також в інтер'єрі можна знайти телевізор і кондиціонер. Вони зроблять поїздку трохи комфортнішою для водія і пасажирів.

Під капотом знаходиться двигун Chevrolet V8. Його потужність невідома, але можна помітити, що він доповнений нагнітачем The Blower Shop 4-71.

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Автобус знаходиться в Гудзоні, штат Нью-Гемпшир. Вартість цього авто становить 22 500 доларів.

Раніше Фокус розповів, що у штаті Огайо 32-річний чоловік викрав шкільний автобус, поки його водій вийшов із транспорту.