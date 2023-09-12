Іспанський брат Volkswagen Golf: новий хетчбек від Seat розсекретили до прем'єри (фото)

Cupra Leon отримає змінений дизайн і оновлений інтер'єр. Новинка буде доступна в декількох версіях з бензиновими і дизельними двигунами, а також з гібридною силовою установкою.

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Оновлений хетчбек Cupra Leon 2024 модельного року помітили під час тестів на дорогах. Новинка отримає змінений дизайн у стилі "старших" моделей бренду. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Cupra Leon 2024 модельного року отримає нову решітку радіатора та передні фари. Вони будуть виконані у фірмовому стилі бренду.

Спереду з'явиться нова оптика Фото: autoevolution.com

Задня частина хетчбека також зміниться. З'явиться новий бампер, а ліхтарі стануть компактнішими.

Задня частина хетчбека також зміниться

Для оновленого Cupra Leon запропонують нові колісні диски. Крім цього в майбутньому з'явиться універсал Sportstourer і заряджена версія VZ потужністю 300 к.с.

В інтер'єрі не відбудеться радикальних змін. Найімовірніше, новинка отримає оновлену інформаційно-розважальну систему і розширений список оснащення.

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Очікується, що Cupra Leon 2024 модельного року буде запропонований з тими ж силовими установками, що і поточна модель. Серед них бензинові та дизельні двигуни, а також гібридна модифікація.

Раніше Фокус повідомляв, що оновлений Cupra Formentor 2024 року помітили під час тестів на дорогах майже без камуфляжу.