Розміром із валізу: Honda представила незвичайний складаний електросамокат (фото)

Honda Motocompacto надійде в продаж уже в листопаді цього року. Електросамокат може проїхати 19 км на одному заряді й розвивати швидкість до 24 км/год.

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Honda представила незвичайний електричний самокат Motocompacto. Його можна легко скласти до розмірів валізи та носити із собою. Про це розповіли на сайті Jalopnik.

Honda Motocompacto натхненний складним мініатюрним мопедом Motocompo, який випускали в 1980-х. Нова модель сучасніша та працює на електротязі.

Honda Motocompacto можна носити із собою Фото: Honda

Самокат важить усього 18,7 кг, що дає змогу переносити його із собою. Також його можна покласти в багажник автомобіля, де він не займатиме багато місця.

Honda Motocompacto отримав сидіння висотою 62,23 мм. Також у самокаті є відсік для зберігання речей, підніжки та цифровий спідометр.

Honda Motocompacto має складане сидіння Фото: Honda

Honda Motocompacto оснащений електромотором із постійними магнітами потужністю 0,67 к.с. Максимальна швидкість становить 24 км/год.

Силова установка живиться від акумуляторної батареї місткістю 6,8 А⋅год. Запас ходу становить 19 км на одному заряді.

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Honda Motocompacto надійде в продаж уже в листопаді цього року. Вартість електричного самоката становить 995 доларів.

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