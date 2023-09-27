Гість із 80-х: в Україні помітили рідкісний американський спорткар (фото)

Цю модель випускали лише два роки — з 1988 до 1989 року. Купе оснащене 141-сильним двигуном і вирізняється розкішним інтер'єром.

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У Києві помітили рідкісне купе Oldsmobile Cutlass Supreme Coupe кінця 1980-х років. Автомобіль має стильний дизайн і багате оснащення. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Oldsmobile Cutlass є сімейством компактних і середньорозмірних автомобілів, які випускалися з 1961 до 1999 року. Supreme Coupe був топовою моделлю в лінійці та відрізнявся розкішним інтер'єром.

Помічений в Україні Oldsmobile Cutlass Supreme Coupe пофарбований у синій колір. Дах спорткара пофарбовано в білий колір, як і бічні дзеркала заднього виду.

Ззаду розташований спойлер, який інтегрований у зовнішній багажник. Завдяки цьому можна було перевозити більше речей.

Цей автомобіль отримав опціональний пакет FE3. Він робив підвіску купе більш спортивною.

Oldsmobile Cutlass Supreme Coupe оснащений 3,1-літровим атмосферним двигуном V6 потужністю 141 к.с. і 251 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає 9,9 секунди. Максимальна швидкість становить 185 км/год.

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