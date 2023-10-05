Skoda готує потужний заряджений кросовер для великої родини (фото)

Заряджений кросовер Skoda Kodiaq vRS оснастять потужним бензиновим турбомотором. Йому доопрацюють ходову і змінять дизайн.

Related video

Новий Skoda Kodiaq другого покоління отримає заряджену версію vRS. Спортивний сімейний кросовер можуть представити вже у 2024 році. Інформацію підтвердив британському виданню Autocar член ради директорів Skoda Йоганнес Нефт.

Він натякнув, що кросовер Skoda Kodiaq vRS 2024 року буде запропоновано в бензиновому виконанні (попереднику пропонували ще й дизельний двигун). Авто збереже 2,0-літрову турбочетвірку, але її доопрацюють.

Заряджений кросовер отримає потужний бензиновий турбомотор Фото: Skoda

Найімовірніше, потужність Skoda Kodiaq vRS зросте приблизно до 265-270 к. с. Такий самий двигун стоїть на топовому бензиновому Volkswagen Tiguan нового покоління. Розгін до 100 км/год займе близько 6-6,5 с, а максимальна швидкість буде обмежена на позначці 250 км/год.

Крім того, кросоверу доопрацюють рульове управління і підвіску, а також встановлять адаптивні амортизатори, систему векторизації тяги і збільшені гальма.

Важливо

У Києві помітили рідкісний спортивний кросовер із двигуном Ferrari (фото)

Відрізнити новий Skoda Kodiaq vRS від стандартної моделі можна буде за скромним аеродинамічним обвісом, чорним декором і 20-дюймовими дисками. У салоні встановлять спортивні сидіння і кермо. Очікуються версії на 5 і 7 місць.

До слова, Skoda Kodiaq vRS не буде найпотужнішим і найшвидшим кросовером Skoda, адже нещодавно представили 340-сильну модель.

Також Фокус розповідав, що Skoda готує недорогий спортивний електрокар.