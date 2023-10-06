На аукціон виставлять знаменитий болід семиразового чемпіона "Формули-1" (фото)

Mercedes-AMG Petronas F1 W04 став знаковим болідом для німецької команди. Оціночна вартість лота становить від 9,8 до 15 млн доларів.

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На аукціон RM Sotheby's виставили знаковий болід "Формули-1". Це Mercedes-AMG Petronas F1 W04 Льюїса Гамільтона, який став особливим для команди. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.

Льюїс Гамільтон за свою кар'єру заробив сім чемпіонських титулів "Формули-1". Саме з Mercedes-AMG Petronas F1 W04 почалася історія пілота з німецькою командою після того, як він пішов із Vodafone McLaren Mercedes.

Mercedes-AMG Petronas F1 W04 був останнім болідом бренду, який оснащувався 2,4-літровим атмосферним двигуном V8. Після цього команда стала використовувати гібридну силову установку з моторами V6.

Болід оснащений 750-сильним двигуном V8 Фото: RM Sotheby's

Вага авто становить лише 642 з урахуванням пілота та всіх рідин. Болід отримав диски BBS, які взуті в гоночні шини Pirelli P Zero. Загалом автомобіль завоював три перемоги у "Формулі-1"

Це єдиний болід "Формули-1" Mercedes-AMG під керуванням Гамільтона, який доступний для покупки. Цей факт може значно підвищити цінність лота.

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Оціночна вартість Mercedes-AMG Petronas F1 W04 становить від 9,8 до 15 млн доларів. Торги за лот відбудуться вже цього місяця.

Раніше Фокус розповів, що у Швейцарії на аукціоні RM Sotheby's продали унікальний болід Ferrari F2003 GA.