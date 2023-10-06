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Авто

В Індонезії провели незвичайний тюнінг-захід з десятками яскравих авто (відео)

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Фото: Скриншот | На виставці Indonesia Modification Expo зібрали десятки незвичайних автомобілів

На виставці помітили яскравий хетчбек Honda Civic, широкий Porsche 911 і електромобіль Hyundai Ioniq 5 з незвичайним тюнінгом. Захід зібрав великий натовп глядачів.

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В Індонезії провели виставку яскравих тюнінгованих автомобілів Indonesia Modification Expo. На ній можна було помітити суперкари Porsche і навіть бюджетні електромобілі. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Індонезія є далеко не найбільшим автомобільним ринком у світі. Проте місцеві ентузіасти активно модифікують свої авто, створюючи унікальні транспортні засоби.

На Indonesia Modification Expo був присутній хетчбек Honda Civic EG6 з 500-сильним двигуном і повним приводом, а також Porsche 911 (997) від Fat Bro Garage з широкими крилами та стильними дисками.

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Ще одним цікавим автомобілем став Subaru WRX STI Spec C. Його тюнінг виконаний відповідно до специфікацій для перегонів ралі.

Індонезія Модифікація Expo Subaru WRX STI Spec C Fullscreen
Цей Subaru WRX STI Spec C схожий на ралійний болід
Фото: Скриншот

Також Indonesia Modification Expo порадувала глядачів незвичайним електромобілем Hyundai Ioniq 5 коралового кольору з величезним антикрилом і розширеними колісними арками. Ще одним особливим елементом дизайну проєкту стали чорні колісні диски з гоночними шинами.

Індонезія Модифікація Expo Hyundai Ioniq 5 Fullscreen
Hyundai Ioniq 5 отримав велику кількість зовнішніх доопрацювань
Фото: Скриншот

На заході були присутні кілька модифікованих електрокарів Wuling Air. Ця модель мають великий попит у країні завдяки низькій вартості та практичному інтер'єру.

Індонезійська модифікація Expo Wuling Air Fullscreen
Електромобілі Wuling Air дуже популярні в Індонезії
Фото: Скриншот

Загалом на виставці можна було помітити десятки різноманітних автомобілів: від культових японських спорткарів, до сучасних електромобілів. Захід зібрав великий натовп глядачів.

Раніше Фокус писав, що тюнінг-ательє Keyvany представило пакет доробок для розкішного купе Bentley Continental GT.