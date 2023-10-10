Понад 500 сил і 8 метрів довжини: представлено найнезвичайніший електричний Porsche (відео)

Frauscher x Porsche 850 Fantom Air оснащений електричною установкою від нового Macan. Він здатний розігнатися до 85 км/год і має запас ходу в 100 км.

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Porsche відкриває новий для себе напрямок діяльності — випуск швидкісних катерів з агрегатами від авто. Первісток Frauscher x Porsche 850 Fantom Air презентовано в Італії. Про це повідомляється на офіційному сайті німецького автовиробника.

Силову установку запозичено в електромобіля Porsche Macan Фото: Porsche

Катер Porsche створений у співпраці з австрійською компанією Frauscher. Він сягає 8,67 м у довжину і 2,49 м завширшки.

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Frauscher x Porsche 850 Fantom Air розрахований на 9 осіб. В інтер'єрі використана шкіра, а палуба оздоблена деревом. Штурвалом служить традиційне кермо Porsche, та й прилади виконані в стилістиці німецької марки. Спереду встановлені ковшоподібні крісла. Комплектація включає сенсорний дисплей, Wi-Fi і розкладний тент.

Інтер'єр виконаний у традиційній стилістиці Porsche Фото: Porsche

Силовою установкою поділився електромобіль Porsche Macan, який поки що перебуває в розробці. Пара електромоторів сумарно розвивають 544 к. с. і забезпечують максимальну швидкість у 85 км/год і крейсерську — в 41 км/год.

В оздобленні використані шкіра і дерево Фото: Porsche

Акумуляторна батарея ємністю 100 кВт∙год забезпечує запас ходу до 100 км. 800-вольтне електрообладнання підтримує швидку зарядку потужністю до 250 кВт: у цьому разі підзарядити катер Porsche на 80% можна менш ніж за 30 хвилин.

Загалом випустять тільки 25 Frauscher x Porsche 850 Fantom Air. Їхня вартість становитиме 561 700 євро, а покупці зможуть вибрати кольори корпусу і варіанти внутрішнього оздоблення з палітри Porsche.

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