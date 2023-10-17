Повернення легенди: італійці відродили знаменитий спорткар Audi 70-х (фото)

Italdesign Asso di Picche In Movimento багато в чому повторює оригінальний концепт-кар Audi 1973 року. Купе має клиноподібний силует і футуристичний інтер'єр.

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Італійська студія дизайну Italdesign показала сучасну версію концепт-кара Audi Asso di Picche 1973 року. Новинка зберегла впізнаваність, але сильно змінилася зовні. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Оригінальний Audi Asso di Picche був представлений у 1973 році. Це футуристичний концепт-кар із клиноподібним силуетом на базі моделі Audi 80. Пізніше на його основі було створено хетчбек Volkswagen Scirocco першого покоління.

Italdesign Asso di Picche In Movimento створений на честь ювілею оригінального концепт-кара Фото: Italdesign

Italdesign Asso di Picche In Movimento має схожий на оригінальний концепт-кар силует, але з більш гладкими лініями кузова. Також він відрізняється сучасною оптикою і новими колісними дисками.

Задня оптика складається з декількох елементів Фото: Italdesign

Новий проєкт створено на честь 50-річчя оригінального концепт-кара. Саме тому нова модель багато в чому схожа на Audi Asso di Picche.

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В інтер'єрі встановлено незвичайне плоске кермо і прозору панель приладів. Загалом у салоні передбачено чотири посадочні місця, а сидіння заднього ряду можна заховати.

В інтер'єрі встановлено незвичайне кермо Фото: Italdesign

Поки Italdesign Asso di Picche In Movimento існує тільки в цифровому вигляді. Проте італійська студія дизайну має намір створити та фізичну версію концепт-кара.

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