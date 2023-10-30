Рекордсмени за надійністю: автомобілі з найбільшим пробігом у світі (фото)

Експерти назвали 10 автомобілів, які подолали понад 1,6 млн км без заміни двигуна. Серед них є кілька неочевидних кандидатів у рекордсмени.

Related video

Деякі автомобілі здатні проїхати понад мільйон кілометрів без серйозних поломок. Експерти показали рекордсменів, які дивують своєю надійністю. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.

Заведено вважати, що автомобілі не здатні проїхати сотні тисяч кілометрів без заміни двигуна. Проте є безліч водіїв, які довели, що це можливо.

Експерти виділили 10 автомобілів, які подолали понад 1,6 млн кілометрів без серйозних поломок. Серед них є сучасні та раритетні моделі.

Важливо

Ідеальний "Жук": непоказний Volkswagen Beetle 70-х продали за ціною BMW 5 Series (фото)

Топ 10 автомобілів з рекордним пробігом:

10. BMW 325i (1990 рік)

BMW 325i купила компанія Mobil Oil Фото: Mobil

Це купе BMW 325i купила компанія Mobil Oil у 1990 році. Автомобіль використовувався для внутрішніх тестів нової моторної оливи.

Загалом автомобіль проїхав дорогами загального користування близько 1600 км, після чого чотири роки провів у дослідницькому центрі Mobil у Паулсборо. Авто майже постійно перебувало в русі, роблячи зупинки тільки для заміни масла кожні 12 000 км. Після всіх випробувань пробіг авто склав 1,6 млн кілометрів.

9. Hyundai Elantra (2013 рік)

Фарра Гейнс використовувала свій Hyundai Elantra для роботи Фото: Hyundai

Американка Фарра Гейнс, яка працює кур'єром у компанії з доставки автозапчастин, проїхала 1,6 млн кілометрів на своєму седані Hyundai Elantra. На це їй знадобилося лише п'ять років.

Фарра хотіла збільшити пробіг автомобіля до 2,5 млн кілометрів, але в один момент вона отримала незвичайне замовлення. З'ясувалося, що посилка належить їй, а всередині коробки виявилися ключі від нового Hyundai Elantra 2019 року випуску. Південнокорейський автовиробник зробив такий подарунок на знак визнання її видатних досягнень.

8. Volvo 240 DL (1987 рік)

Volvo 240 DL було подаровано дилерському центру Lehman Volvo Cars Фото: Lehman Volvo Cars

Чоловік, на ім'я Селден Купер з 1986 по 2012 рік проїхав на своєму Volvo 240 DL 1,6 млн кілометрів. За цей час власник тільки міняв витратні деталі та перефарбував кузов.

У дилерському центрі Lehman Volvo Cars підтвердили, що під капотом розташований оригінальний двигун. У 2015 році Селден подарував автомобіль дилеру.

7. Chevrolet Silverado (1991 рік)

Chevrolet Silverado щорічно проїжджав близько 128 тисяч кілометрів Фото: Chevrolet

Американець Френк Ореснік купив пікап Chevrolet Silverado 1991 року випуску з пробігом 66 тисяч кілометрів. За 12 років він подолав бар'єр у 1,6 млн кілометрів.

Відомо, що Френк щорічно проїжджав близько 128 тисяч кілометрів на своєму Chevrolet Silverado. Пізніше він став дбайливіше експлуатувати свій пікап, хоча він часто буксирує причепи.

6. Dodge Ram 2500 (1996 рік)

Dodge Ram 2500 змінив кілька коробок передач за весь час експлуатації Фото: Bring a Trailer

Водій-експедитор Ден Едельман купив Dodge Ram 2500, знаючи про надійність його 5,9-літрового дизельного двигуна. Чоловік не помилився, і проїхав понад 1,6 млн кілометрів приблизно за 10 років.

За весь час експлуатації було замінено кілька коробок передач, поки Ден не зрозумів, як їх правильно налаштувати. За його словами, секрет такого пробігу полягає у своєчасному обслуговуванні двигуна.

5. Honda Accord (1990 рік)

Honda Accord проїхала понад 1,6 млн кілометрів Фото: скріншот/YouTube

За 33 роки у цієї Honda Accord було два власники та саме другий господар Джо ЛоЦіцеро проїхав на авто понад мільйон кілометрів. Коли він придбав седан, на його одометрі було лише 119 тисяч км.

Важливо

Японська надійність: як виглядає Honda Accord із пробігом 1,6 млн кілометрів (фото, відео)

Щомісяця Джо проїжджав на Honda Accord близько 8000 кілометрів. У 2011 році чоловікові вдалося збільшити пробіг до 1,6 млн кілометрів, за що японський автовиробник вручив йому нову Honda Accord.

4. Saab 900 Aero (1989 рік)

Saab 900 Aero перебуває в Автомобільному музеї Вісконсина Фото: Wisconsin Automotive Museum

Пітер Гілберт із Вісконсина був власником зарядженого хетчбека Saab 900 Aero. За словами чоловіка, він ніколи не їздив на авто занадто швидко, але випадково збив кількох оленів.

До 2006 року Пітер проїхав 1,8 млн кілометрів на своєму Saab 900 Aero. Потім він передав автомобіль Автомобільному музею Вісконсина, отримавши натомість новий Saab 9-5 Aero 2007 року випуску.

3. Lincoln Town Car (1983 рік)

Lincoln Town Car подолав рубіж у два мільйони кілометрів Фото: Lincoln

Американець Чет Белайл любить водити свій Lincoln Town Car. За 30 років чоловікові вдалося проїхати на розкішному седані понад два мільйони кілометрів.

За весь час Чет тільки один раз ремонтував двигун свого авто. Проте він залишився справним і не був замінений.

2. Mercedes-Benz 250SE (1966 рік)

Пробіг Mercedes-Benz 250SE становить понад два мільйони кілометрів Фото: Mercedes-Benz

Бен Клопот купив купе Mercedes-Benz 250SE з пробігом 1,6 млн кілометрів. Після цього він вирішив продовжити традицію колишніх власників авто — їздити акуратно, але багато.

На сьогодні пробіг Mercedes-Benz 250SE становить понад два мільйони кілометрів. За словами Бена, він регулярно обслуговував свій автомобіль.

1. Volvo 1800S (1966 рік)

Volvo 1800S регулярно експлуатували з 1966 року Фото: Guiness Book Of Records

Шкільний учитель Ірвін Гордон купив своє купе Volvo 1800S у 1966 році. Перший плановий огляд було проведено вже через 2500 кілометрів пробігу.

Уже в 1998 році Ірвін і його автомобіль увійшли до Книги рекордів Гіннеса. Тоді авто подолало відстань у 2,7 млн кілометрів.

У 2018 році чоловік помер у віці 77 років. За цей час він проїхав на своєму автомобілі майже 5,2 млн кілометрів, що є абсолютним рекордом.

Раніше Фокус повідомляв, що в ліванському місті Бакхун працює найстаріший у світі таксист.