Для важкого бездоріжжя: Гелендваген отримав нову екстремальну версію (фото)

Mercedes-Benz G-Class Delta 4x4 Hoch D має безліч поліпшень порівняно зі стандартною моделлю. Дорожній просвіт позашляховика збільшили до 300 мм.

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Тюнінг-ательє Delta 4x4 допрацювало позашляховик Mercedes-Benz G-Class. Автомобіль підготували до суворого бездоріжжя. Про це розповіли на сайті PistonHeads.

Mercedes-Benz G-Class Delta 4x4 Hoch D натхненний екстремальною версією 4X4². Проте у цього авто немає портальних мостів.

Позашляховик пофарбований у світлий жовто-рожевий колір. Зовнішній вигляд доповнюють нові 22-дюймові колісні диски чорного кольору. Вони взуті в шини розмірністю 345/55.

На авто встановлено 22-дюймові колісні диски Фото: Delta 4x4

Передня частина авто пофарбована в матовий чорний колір. Також спереду з'явилися захисні сітки для фар і кенгурятник.

Передня частина позашляховика пофарбована в матовий чорний колір Фото: Delta 4x4

На даху розмістили багажник і додаткову світлотехніку. Передбачено й захист днища авто.

Дорожній просвіт збільшено до 300 мм. Кути в'їзду і з'їзду становлять близько 35 градусів. Крім цього позашляховик став ширшим завдяки новим колісним аркам.

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Пакет доопрацювань доступний для всіх версій Mercedes-Benz G-Class, зокрема і для зарядженої модифікації G63 AMG. Вона оснащена 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 585 к.с. і 850 Нм крутного моменту.

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