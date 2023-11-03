Експерти назвали найкращі гібридні автомобілі 2023 року (фото)

Експерти виділили 10 нових гібридних автомобілів, на які варто звернути увагу. Ці моделі мають безліч переваг перед конкурентами.

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Британські експерти назвали найкращі гібридні автомобілі, які можна купити у 2023 році. Крім економії палива, ці моделі мають безліч інших плюсів. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

У наш час чимало автовиробників пропонують гібридні версії своїх моделей. Проте далеко не всі з них виявляються вдалими. Експерти вирішили визначити найкращі авто в цьому сегменті.

До рейтингу увійшли 10 гібридних автомобілів 2023 року, які експерти рекомендують до покупки. Вони виділили головні плюси та мінуси кожної з представлених моделей.

Важливо

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Топ 10 найкращих гібридних автомобілів 2023 року:

10. Kia Sportage 1.6 T-GDi Hybrid

Kia Sportage вирізняється просторим інтер'єром Фото: Kia

Гібридна версія Kia Sportage потужніша та економніша за стандартну модель. Також цей кросовер вирізняється просторим інтер'єром.

Плюси:

дешевше за конкурентів;

практичний інтер'єр;

місткий багажник.

Мінуси:

бензиновий двигун занадто гучний;

мало місця на задньому ряду сидінь;

у задніх сидінь занадто мало налаштувань.

9. Range Rover Evoque P300e

Range Rover Evoque розкішніший за багатьох конкурентів Фото: Land Rover

Range Rover Evoque P300e розкішніший за багатьох своїх конкурентів, а також має стильний дизайн. Модель має багате оснащення і великий запас ходу на електротязі.

Плюси:

відмінна посадка водія;

багате оснащення;

повільно дешевшає.

Мінуси:

невеликий багажник;

велика витрата палива;

низький рівень надійності.

8. Toyota Corolla 1.8 Hybrid

Toyota Corolla має дуже низьку витрату палива Фото: Toyota

Гібридна версія Toyota Corolla має одну з найнижчих витрат пального серед сучасних автомобілів. Також це досить комфортний автомобіль із приємною керованістю.

Плюси:

низька витрата палива;

комфортна підвіска;

багате оснащення.

Мінуси:

мало місця на задньому ряду сидінь;

незручна інформаційно-розважальна система;

незручна панель приладів.

7. Range Rover Sport P460e

Range Rover Sport здатний впоратися з бездоріжжям Фото: Land Rover

Range Rover Sport P460e пропонує високий рівень розкоші та здатен впоратися з бездоріжжям. Також гібридна версія має великий запас ходу на електротязі.

Плюси:

розкішний інтер'єр;

здатний впоратися з бездоріжжям;

великий запас ходу на електротязі.

Мінуси:

висока вартість;

неприємна керованість;

низький рівень надійності.

6. Audi A3 40 TFSIe

Audi A3 має приємну керованість Фото: Audi

Якщо ви шукаєте компактний гібридний автомобіль із преміальним інтер'єром, то варто звернути увагу на Audi A3. У версії 40 TFSIe модель пропонує великий запас ходу на електротязі.

Плюси:

приємна керованість;

відмінна посадка водія;

низька витрата палива.

Мінуси:

не найякісніший інтер'єр;

незручна інформаційно-розважальна система;

низький рівень надійності.

5. Mercedes-Benz C-Class C300e

Mercedes-Benz C-Class C300e пропонує потужну гібридну установку Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz C-Class C300e має чудову гібридну установку, яка вирізняється низькою витратою пального та великою потужністю. Також гібридна версія пропонує низький рівень шкідливих викидів.

Плюси:

потужна силова установка;

низька витрата палива.

Мінуси:

неякісний інтер'єр;

неприємна керованість;

погана шумоізоляція.

4. Honda Jazz 1.5 Hybrid

Honda Jazz Hybrid має просторий інтер'єр Фото: Honda

Попри компактні габарити, Honda Jazz пропонує практичний інтер'єр. Також модель вирізняється багатим оснащенням.

Плюси:

практичний інтер'єр;

багате оснащення;

повільно дешевшає.

Мінуси:

висока вартість;

погана шумоізоляція;

незручна інформаційно-розважальна система.

3. Lexus NX 450h+

Lexus NX пропонує високий рівень надійності Фото: Lexus

Lexus NX 450h+ має дуже великий запас ходу на електротязі та багате оснащення. Крім цього модель пропонує високий рівень надійності.

Плюси:

потужна силова установка;

високий рівень надійності;

великий запас ходу на електротязі.

Мінуси:

бензиновий двигун не найплавніший;

жорстка підвіска;

висока вартість.

2. Mercedes-Benz GLC 300e

Mercedes-Benz GLC 300e вирізняється великим запасом ходу на електротязі Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLC 300e пропонує один із найбільших запасів ходу на електротязі у своєму сегменті. Також цей кросовер має багате оснащення.

Плюси:

багате оснащення;

великий запас ходу на електротязі;

просторий інтер'єр.

Мінуси:

жорстка підвіска;

не найякісніший інтер'єр;

бензиновий двигун не найплавніший.

1. Honda Civic e:HEV

Honda Civic став лідером цього рейтингу Фото: Honda

Honda Civic e:HEV вирізняється низькою витратою пального та пропонує місткий багажник. Також це досить безпечний хетчбек із практичним інтер'єром.

Плюси:

низька витрата палива;

місткий багажник;

багате оснащення.

Мінуси:

висока вартість;

мало місця на задньому ряду сидінь;

погана шумоізоляція.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали найкращі сімейні кросовери з пробігом.