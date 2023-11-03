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Авто

Експерти назвали найкращі гібридні автомобілі 2023 року (фото)

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Фото: Honda | Honda Civic e:HEV має низьку витрату пального та місткий багажник

Експерти виділили 10 нових гібридних автомобілів, на які варто звернути увагу. Ці моделі мають безліч переваг перед конкурентами.

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Британські експерти назвали найкращі гібридні автомобілі, які можна купити у 2023 році. Крім економії палива, ці моделі мають безліч інших плюсів. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

У наш час чимало автовиробників пропонують гібридні версії своїх моделей. Проте далеко не всі з них виявляються вдалими. Експерти вирішили визначити найкращі авто в цьому сегменті.

До рейтингу увійшли 10 гібридних автомобілів 2023 року, які експерти рекомендують до покупки. Вони виділили головні плюси та мінуси кожної з представлених моделей.

Важливо
Американці назвали найкращі гібридні кросовери 2023 року (фото)
Американці назвали найкращі гібридні кросовери 2023 року (фото)

Топ 10 найкращих гібридних автомобілів 2023 року:

10. Kia Sportage 1.6 T-GDi Hybrid

Kia Sportage Fullscreen
Kia Sportage вирізняється просторим інтер'єром
Фото: Kia

Гібридна версія Kia Sportage потужніша та економніша за стандартну модель. Також цей кросовер вирізняється просторим інтер'єром.

Плюси:

  • дешевше за конкурентів;
  • практичний інтер'єр;
  • місткий багажник.

Мінуси:

  • бензиновий двигун занадто гучний;
  • мало місця на задньому ряду сидінь;
  • у задніх сидінь занадто мало налаштувань.

9. Range Rover Evoque P300e

Range Rover Evoque Fullscreen
Range Rover Evoque розкішніший за багатьох конкурентів
Фото: Land Rover

Range Rover Evoque P300e розкішніший за багатьох своїх конкурентів, а також має стильний дизайн. Модель має багате оснащення і великий запас ходу на електротязі.

Плюси:

  • відмінна посадка водія;
  • багате оснащення;
  • повільно дешевшає.

Мінуси:

  • невеликий багажник;
  • велика витрата палива;
  • низький рівень надійності.

8. Toyota Corolla 1.8 Hybrid

Toyota Corolla Fullscreen
Toyota Corolla має дуже низьку витрату палива
Фото: Toyota

Гібридна версія Toyota Corolla має одну з найнижчих витрат пального серед сучасних автомобілів. Також це досить комфортний автомобіль із приємною керованістю.

Плюси:

  • низька витрата палива;
  • комфортна підвіска;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • мало місця на задньому ряду сидінь;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • незручна панель приладів.

7. Range Rover Sport P460e

Range Rover Sport Fullscreen
Range Rover Sport здатний впоратися з бездоріжжям
Фото: Land Rover

Range Rover Sport P460e пропонує високий рівень розкоші та здатен впоратися з бездоріжжям. Також гібридна версія має великий запас ходу на електротязі.

Плюси:

  • розкішний інтер'єр;
  • здатний впоратися з бездоріжжям;
  • великий запас ходу на електротязі.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • неприємна керованість;
  • низький рівень надійності.

6. Audi A3 40 TFSIe

Audi A3 Fullscreen
Audi A3 має приємну керованість
Фото: Audi

Якщо ви шукаєте компактний гібридний автомобіль із преміальним інтер'єром, то варто звернути увагу на Audi A3. У версії 40 TFSIe модель пропонує великий запас ходу на електротязі.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • відмінна посадка водія;
  • низька витрата палива.

Мінуси:

  • не найякісніший інтер'єр;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • низький рівень надійності.

5. Mercedes-Benz C-Class C300e

Mercedes-Benz C-Class C300e Fullscreen
Mercedes-Benz C-Class C300e пропонує потужну гібридну установку
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz C-Class C300e має чудову гібридну установку, яка вирізняється низькою витратою пального та великою потужністю. Також гібридна версія пропонує низький рівень шкідливих викидів.

Плюси:

  • потужна силова установка;
  • низька витрата палива.

Мінуси:

  • неякісний інтер'єр;
  • неприємна керованість;
  • погана шумоізоляція.

4. Honda Jazz 1.5 Hybrid

Honda Jazz Hybrid Fullscreen
Honda Jazz Hybrid має просторий інтер'єр
Фото: Honda

Попри компактні габарити, Honda Jazz пропонує практичний інтер'єр. Також модель вирізняється багатим оснащенням.

Плюси:

  • практичний інтер'єр;
  • багате оснащення;
  • повільно дешевшає.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • погана шумоізоляція;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

3. Lexus NX 450h+

Lexus NX Fullscreen
Lexus NX пропонує високий рівень надійності
Фото: Lexus

Lexus NX 450h+ має дуже великий запас ходу на електротязі та багате оснащення. Крім цього модель пропонує високий рівень надійності.

Плюси:

  • потужна силова установка;
  • високий рівень надійності;
  • великий запас ходу на електротязі.

Мінуси:

  • бензиновий двигун не найплавніший;
  • жорстка підвіска;
  • висока вартість.

2. Mercedes-Benz GLC 300e

Mercedes-Benz GLC Fullscreen
Mercedes-Benz GLC 300e вирізняється великим запасом ходу на електротязі
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLC 300e пропонує один із найбільших запасів ходу на електротязі у своєму сегменті. Також цей кросовер має багате оснащення.

Плюси:

  • багате оснащення;
  • великий запас ходу на електротязі;
  • просторий інтер'єр.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • не найякісніший інтер'єр;
  • бензиновий двигун не найплавніший.

1. Honda Civic e:HEV

Honda Civic Fullscreen
Honda Civic став лідером цього рейтингу
Фото: Honda

Honda Civic e:HEV вирізняється низькою витратою пального та пропонує місткий багажник. Також це досить безпечний хетчбек із практичним інтер'єром.

Плюси:

  • низька витрата палива;
  • місткий багажник;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • мало місця на задньому ряду сидінь;
  • погана шумоізоляція.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали найкращі сімейні кросовери з пробігом.