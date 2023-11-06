Покинутий шведський спорткар 70-х уперше помили за 25 років (відео)

Saab Sonett III є дуже рідкісним європейським спорткаром з легким пластиковим кузовом. Цей автомобіль провів більшу частину часу в сараї, але майстри змогли відновити його.

Related video

У США виявили покинутий шведський спорткар Saab Sonett III 1970-х років. Автомобіль простояв у сараї близько 25 років. Відео опублікували на YouTube-каналі WD Detailing.

Уперше модель Saab Sonett дебютувала в 1956 році. Спорткар має три покоління, а його виробництво завершилося в 1974 році. Загалом було продано 8 368 екземплярів Sonett III.

Спорткар вирізняється незвичайним дизайном із прихованими передніми фарами. Також він має довгу передню частину і клиноподібний силует.

Спереду встановлені приховані фари Фото: Скриншот

Ззаду встановлено вузькі ліхтарі. Ще однією цікавою особливістю є багажник, для доступу до якого потрібно підняти заднє скло.

В інтер'єрі розміщено два сидіння. У центрі салону розташований великий тахометр, а з боків — спідометр і датчик стану двигуна.

Saab Sonett III має два посадкових місця Фото: Скриншот

Saab Sonett III оснащений 1,7-літровим двигуном потужністю 76 к.с. і 127 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 4-ступінчастою механічною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 14 секунд. Максимальна швидкість становить 164 км/год.

Цей автомобіль спочатку був далеко не в найкращому стані. Його пробіг становить 59 000 км, але більшу частину часу він простояв у сараї.

Сталева рама Saab Sonett III постраждала від корозії. Кузов також отримає кілька пошкоджень.

Важливо

Культовий американський спорткар 70-х помили вперше за 40 років (відео)

Майстри відновили первинний зовнішній вигляд спорткара. Для цього авто ретельно помили та позбулися сміття.

Після всіх робіт Saab Sonett III став виглядати як нове авто Фото: Скриншот

Результат перевершив усі очікування. Кузову повернули колишній блиск, а інтер'єр виглядає так само як і десятки років тому.

Раніше Фокус повідомляв, що умільці помили раритетний Mercedes-Benz 190SL 1955 року випуску вперше за 60 років.