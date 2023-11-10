Найдешевший електрокросовер у Європі отримає масштабне оновлення (фото)

Dacia Spring отримає кілька косметичних змін і потужніший електромотор. Оновлений електрокросовер може дебютувати вже на початку 2024 року.

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Електрокросовер Dacia Spring отримає оновлення для 2024 модельного року. Модель зміниться зовні та стане більш технологічною. Про це розповіли на сайті Motor1.

Dacia Spring є одним із найдешевших електрокросоверів у Європі. Ціни на електрокар починаються з 16 990 євро (18 156 доларів).

Спереду з'явиться вузька решітка радіатора і роздільна оптика. Крім цього модель отримає новий бампер.

Ззаду також відбудеться кілька змін. Серед них оновлена оптика та інший бампер.

Оновлений електрокросовер отримає нові задні ліхтарі Фото: largus.fr

Довжина електрокросовера збільшиться незначно. Очікується, що він сягатиме в довжину близько 3740 мм.

Модель може перейти на платформу CMF-AEV, яка є розвитком нинішньої CMF-A. Вона розроблена виключно для електромобілів.

Оновлена Dacia Spring отримає електромотор потужністю до 90 к.с. Також новинка може отримати більш містку акумуляторну батарею.

Навіть з урахуванням усіх поліпшень Dacia не збирається значно збільшувати вартість Spring. Електрокросовер залишиться дешевим, щоб конкурувати з бюджетними конкурентами.

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Дебют оновленої Dacia Spring відбудеться на початку 2024 року. Вартість новинки та характеристики стануть відомі пізніше.

Раніше Фокус писав, що в інтернеті опублікували перші зображення нового універсала Dacia.