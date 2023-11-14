"Жигулі" з сюрпризом: у Польщі з'явився незвичайний побратим ВАЗ-2101 (фото)

Старий Fiat 125p схрестили з Dodge Ram 2012 року. В американського пікапа запозичили шасі, двигун і деталі інтер'єру.

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У Польщі виконали оригінальний тюнінг Fiat 125p. Рідного "брата" Lada переробили на екстремальний спорткар. Про це повідомляє сайт Carakoom.

Седан поставили на рамне шасі Dodge Ram Фото: Carakoom

Кузов Fiat 125p поставили на рамне шасі пікапа Dodge Ram 2012 року. Для цього його довелося розширити — це видно по колісних арках. На додачу, встановлено величезні 20-дюймові колеса. В іншому авто візуально мало чим відрізняється від стандартної моделі, хоча бампери, решітка радіатора і скло у нього повністю нові.

У Ram запозичений і салон авто Фото: Carakoom

Салон практично повністю запозичений у Dodge Ram — у нього взяли кермо, прилади, передню панель і сидіння. У Fiat 125p з'явилися клімат-контроль і тачскрін.

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Під капотом встановлено 5,7-літровий V8 Hemi потужністю 390 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчаста автоматична КПП, а привід у авто — повний.

Під капотом встановлено 390-сильний V8 Фото: Carakoom

Fiat 125p випускали на польському підприємстві FSO за ліцензією з 1967 по 1991 рік і загалом зібрали майже 1,5 мільйона авто. Він є близьким родичем "Жигулів" ВАЗ-2101 і ВАЗ-2103.

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