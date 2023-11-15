Італійці показали незвичайний електричний скутер у ретростилі (фото)

Lambretta Elettra натхненний культовими моделями італійського бренду, але доповнений футуристичними елементами. Новинка може надійти в продаж уже 2024 року.

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На Міжнародній виставці мотоциклів і аксесуарів у Мілані представили незвичайний електричний скутер Lambretta Elettra. Новинка отримала футуристичний дизайн з елементами ретростилю. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Lambretta Elettra запозичує дизайнерські елементи від культових моделей бренду. Він поєднує їх із новітніми технологіями електричного транспорту.

Електроскутер отримав легкий кузов з алюмінію і сталі. Новинка вирізняється роздільною передньою оптикою зі світлодіодними фарами.

Lambretta Elettra отримала легкий кузов Фото: Lambretta

Lambretta Elettra отримав велике сидіння з перероблених матеріалів. Крім цього задня частина скутера з гідравлічним приводом може підійматися, відкриваючи доступ до акумулятора і відсіку для зберігання речей.

Задня частина скутера може підійматися автоматично Фото: Lambretta

Вага електроскутера становить лише 135 кг. У Lambretta заявили, що новинка вирізняється відточеною керованістю.

Lambretta Elettra оснащений електромотором із постійними магнітами потужністю 15 к.с. і 258 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість становить 110 км/год.

Скутер отримав акумуляторну батарею місткістю 4,6 кВт⋅год. Запас ходу становить до 127 км на одному заряді.

Швидка зарядка дає змогу поповнити запас акумулятора з 20% до 80% всього за 35 хвилин. Звичайна зарядка займає близько 5 годин.

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Вартість і точна дата дебюту Lambretta Elettra поки що невідомі. Проте вихід новинки заплановано на початок 2024 року.

Раніше Фокус повідомляв, що американська компанія VOOK презентувала свій новий електричний трицикл e-trike.