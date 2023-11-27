Електромобіль Tesla Model 3 отримав інноваційний капот із захистом пішоходів (фото)

Оновлена Tesla Model 3 стала безпечнішою і технологічнішою за попередника. Електромобіль автоматично підіймає капот у разі зіткнення з пішоходом.

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Оновлений електромобіль Tesla Model 3 отримав кілька інноваційних систем безпеки. Зокрема, новинка має активний капот, який підіймається під час ДТП. Про це розповіли на сайті InsideEVs.

Оновлена Tesla Model 3 отримала безліч поліпшень порівняно з попередником. Вони включають змінений дизайн екстер'єру і модернізований інтер'єр.

Однією з прихованих систем безпеки електрокара став активний капот, який призначений для зниження ризику травм пішоходів під час аварії. Він автоматично підіймається приблизно на 80 міліметрів, якщо авто фіксує зіткнення з людиною.

Капот автоматично піднімається при зіткненні з пішоходом Фото: Tesla

У разі зіткнення з пішоходом, власнику потрібно буде доставити електромобіль до найближчого сервісного центру Tesla. В іншому разі капот не буде закриватися коректно.

Ця функція вже була доступна на Tesla Model S і Model X для деяких ринків. Тепер вона працює стабільніше.

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Ще одним нововведенням стали металеві гачки в нижній частині бічних дверей, які утримують їх у правильному положенні під час ДТП. Крім цього автомобіль тепер вміє відстежувати стан водія і попереджати його про сонливість.

Раніше Фокус писав, що Tesla готує новий доступний електромобіль Model 2.