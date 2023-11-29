Позашляхова маршрутка: пікап Ford F-250 отримав брутальну 9-місну версію (фото)

MegaRexx SVN отримав збільшений дорожній просвіт і безліч інших модифікацій. В інтер'єрі з'явився третій і четвертий ряди сидінь з окремим клімат-контролем.

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Тюнінг-ательє MegaRexx представило новий проєкт на базі пікапа Ford F-250. Модель отримала безліч поліпшень і 9-місний інтер'єр. Про це розповіли на сайті Carscoops.

MegaRexx SVN заснований на Ford F-250 Super Duty Crew Cab Lariat Ultimate 2023 року. Для авто було виготовлено нову задню частину з алюмінію, яка перетворює його на позашляховик із закритим кузовом.

На Ford F-250 Super Duty Crew Cab встановили посилені бампери та бічні підніжки з електроприводом. Також автомобіль отримав 18-дюймові колісні диски, які взуті в позашляхові шини.

Пікап отримав 18-дюймові колісні диски Фото: MegaRexx

Пікап став значно вищим порівняно зі стандартною моделлю. Підвіска авто була істотно доопрацьована.

Інтер'єр розрахований на дев'ять посадкових місць. На другому і третьому ряду встановлено капітанські крісла, а ззаду передбачено сидіння, що складається.

Усередині встановлено дев'ять сидінь Фото: MegaRexx

Пасажири третього і четвертого ряду отримали окрему систему клімат-контролю від Vintage Air. Крім цього всередині розмістили чотири додаткові динаміки та сабвуфер.

Під капотом встановлено 6,7-літровий турбодизель V8 потужністю 507 к.с. і 1 625 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач і системою повного приводу.

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Вартість цього MegaRexx SVN становить понад 120 000 доларів. Тюнінг-ательє може виготовити схожий автомобіль з урахуванням побажань клієнта.

Раніше Фокус повідомляв, що тюнінг-ательє Apocalypse 6x6 представило брутальний шестиколісний пікап на базі Ford Bronco.