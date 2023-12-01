У Європі з'явиться брутальний китайський позашляховик із запасом ходу 1032 км (фото)

Dongfeng M-Hero 917 буде доступний в електричній і гібридній модифікаціях. Топова версія оснащена чотирма електромоторами сумарною потужністю 1088 сил.

Related video

Китайський електричний позашляховик Dongfeng M-Hero 917 може надійти в продаж у Європі та на Близькому Сході у 2024 році. Модель активно тестують перед дебютом у нових регіонах. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Dongfeng M-Hero 917 має брутальний дизайн із високим капотом і масивними бамперами. Також у позашляховика широкі крила і велика решітка радіатора.

Габарити Dongfeng M-Hero 917:

довжина — 4987 мм;

ширина — 2080 мм;

висота — 1935 мм;

колісна база — 2950 мм.

Ззаду встановлені незвичайні задні ліхтарі Фото: autohome.com.cn

Dongfeng M-Hero 917 заснований на платформі M-Tech. Випробування позашляховика перед дебютом у Європі та на Близькому Сході мають завершитися в березні 2024 року.

В інтер'єрі встановлено два 12,3-дюймових екрани та 15,6-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. В оздобленні використовується шкіра і дерево.

В інтер'єрі присутнє оздоблення зі шкіри та дерева Фото: Dongfeng

Dongfeng M-Hero 917 оснащений чотирма електромоторами потужністю 1088 к.с. і 1400 Нм крутного моменту. Запас ходу становить 505 км на одному заряді завдяки акумуляторній батареї місткістю 142,7 кВт⋅год.

Також позашляховик запропонують із гібридною установкою. Вона складається з трьох електромоторів потужністю 816 к.с. і 1,5-літрового турбованого двигуна, який виконує роль генератора. Запас ходу в змішаному режимі сягає 1032 км.

Важливо

Багате оснащення і 440 сил: у Європі з'явиться новий китайський конкурент BMW X3 (фото)

Початкова вартість гібридного Dongfeng M-Hero 917 становить 637 700 юанів (90 000 доларів). За повністю електричний позашляховик доведеться заплатити від 697 700 юанів (98 400 доларів).

Раніше Фокус повідомляв, що електричний седан Luxeed S7 надійшов у продаж у Китаї.