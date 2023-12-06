Не такий уже й безпечний: колишній співробітник Tesla розкритикував автопілот бренду

Колишній співробітник Tesla Лукаш Крупський розсекретив величезну кількість внутрішніх даних автовиробника. Також він висловив свої побоювання щодо роботи системи автономного водіння.

Related video

Автопілот Tesla зробив революцію в автоіндустрії, але цю технологію часто критикують у ЗМІ. Колишній співробітник бренду Лукаш Крупський поділився деякими неприємними подробицями. Про це розповіли на сайті BBC.

У травні 2023 року Лукаш Крупський опублікував величезну кількість внутрішніх даних Tesla німецькій газеті Handelsblatt. У них містилася деяка інформація про махінації бренду.

Колишній співробітник Tesla заявив, що вдосконалена система допомоги водієві (ADAS) не готова до використання на дорогах загального користування. За його словами, технологія може бути занадто небезпечною через недоробки.

У Tesla стверджують, що їхня система автономного водіння безпечніша, ніж водії-люди. Проте з цим твердженням незгодні багато експертів.

"Я не думаю, що технологія готова до виробництва. Це стосується всіх нас, тому що ми, по суті, є піддослідними на дорогах загального користування", — сказав Крупський.

Також колишній співробітник Tesla зазначив, що автовиробник не дотримувався вимог безпеки. Водії можуть з легкістю обійти всі обмеження на використання автопілота.

Важливо

Автопілот Tesla сплутав плюшевого ведмедя з водієм і збив пішохода (відео)

За словами Крупського, навіть нинішні співробітники Tesla говорили з ним про випадки фантомного гальмування. Вони є предметом розслідування регулюючих органів США.

Раніше Фокус писав, що в США автопілот Tesla проігнорував людину, яка переходила дорогу пішохідним переходом.