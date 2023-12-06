Британці показали незвичайний триколісний електромобіль у ретростилі (фото)

Morgan XP-1 оснащений 134-сильним електромотором, а його споряджена маса становить менше ніж 700 кг. Спорткар створено в єдиному екземплярі.

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Британський бренд Morgan представив електрокар XP-1. Новинка отримала впізнаваний дизайн у дусі культових моделей і легкий кузов. Про це розповіли на сайті автовиробника.

Morgan XP-1 заснований на алюмінієвому монококу з легкими кузовними панелями. Поки що модель створена в єдиному екземплярі і є концепт-каром.

Спереду розташовані два колеса і дві круглі фари. Також передбачено невелике вітрове скло.

Заднє колесо знаходиться під закритими панелями кузова. Ззаду розміщені два компактні ліхтарі.

Ззаду встановлено тільки одне колесо Фото: Morgan

Morgan XP-1 оснащений компактним електромотором потужністю 134 к.с. Він встановлений на задньому колесі.

Силова установка живиться від акумуляторної батареї місткістю 33 кВт⋅год. Запас ходу становить до 241 км на одному заряді.

Новинка отримала мінімалістичний інтер'єр Фото: Morgan

Споряджена маса Morgan XP-1 становить менше ніж 700 кг. Завдяки цьому спорткар залишається швидким.

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Серійна версія електромобіля може вийти на ринок уже у 2024 році. Проте модель може сильно зміниться за цей час.

Раніше Фокус писав, що турецький стартап Amperino презентував компактний електромобіль C-100.