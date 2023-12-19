Найпрактичніший суперкар: McLaren презентував нетипову модель на кожен день (фото)

Новий McLaren GTS — практичний суперкар із двома багажниками та м'якою підвіскою. Купе здатне розганятися до сотні за 3,2 с і розвивати 326 км/год.

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Представлено новий McLaren GTS — найнезвичайнішу модель британської марки. Наступника моделі GT позиціонують як суперкар для повсякденного використання. Його подробиці розкрили на офіційному сайті британської марки.

Новий McLaren GTS — не абсолютно нова модель, а оновлений варіант купе GT. Відрізнити його можна за зміненою передньою частиною, новим обвісом та іншими колісними дисками. У конструкції стало більше карбону, що знизило масу авто до 1520 кг.

Авто оснащене 635-сильним V8 твін-турбо Фото: McLaren

Салон McLaren GTS не змінився, усередині тільки поліпшили оздоблення — уже в базовій версії тепер використана шкіра Nappa. Встановлено комфортабельні крісла з електроприводом і підігрівом.

Новий McLaren GTS усередині просторіший за більшість середньомоторних суперкарів. До того ж у нього два багажники сумарним об'ємом 570 л: 420-літровий задній і 150-літровий передній. Так купе пристосували для далеких поїздок.

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Суперкар McLaren GTS зберігає 4,0-літровий V8 твін-турбо, але його потужність зросла до 635 к. с. Із 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а до 200 км/год — 8,9 с. Максимальна швидкість становить 326 км/год.

Салон McLaren GTS оздоблений шкірою Nappa Фото: McLaren

Підвіска McLaren GTS із адаптивними амортизаторами дещо м'якша, ніж у інших суперкарів британської марки. Зокрема, є система підйому "носа" для проїзду лежачих поліцейських. Сповільнюють купе нові карбоново-керамічні диски діаметром 390 мм спереду й 380 мм ззаду.

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