Суперкари перетворили на гірлянди на колесах і влаштували новорічний дрифт (відео)

До новорічних свят суперкари прикрасили тисячами світлодіодних ламп. Автомобілі зібрали вночі на пустирі та влаштували на них дрифт.

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У США незвичайним чином допрацювали екзотичні суперкари. Дорогі авто, по суті, стали гірляндами на колесах. Відео з машинами опублікував блогер Alex Choi.

Світлодіодні лампи можуть змінювати колір, переливатися та блимати Фото: скриншот / YouTube

Він володіє Lamborghini Huracan і також допрацював своє авто. На його кузові встановлено близько 30 000 світлодіодних ламп, а керують ними кілька контролерів і комп'ютерна програма.

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Підсвічування може змінювати колір, блимати або переливатися різними кольорами. Автомобіль, безсумнівно, привертає до себе загальну увагу.

Так само свої авто вдосконалили й друзі блогера. Близько 20 таких машин-гірлянд зібралися вночі на пустирі поблизу Лос-Анджелеса. Серед них виявилися BMW M3, Ford Mustang, Mercedes-AMG GT, McLaren 570S і Porsche 911 GT3.

Автомобілі вишикувалися в коло та по черзі виїжджали в його центр, щоб продемонструвати дрифт. Вийшло дуже яскраво й ефектно.

Раніше Фокус розповідав, що блогер розбив скло свого Lamborghini заради переглядів в Instagram.

Також ми писали про покинуті на фермі суперкари Lamborghini 70-х років.