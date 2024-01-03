Японська якість: виявлено пікап Toyota з пробігом 1,5 мільйона кілометрів (фото)

Toyota Tundra подолала півтора мільйона кілометрів лише за 8 років. Пікап регулярно обслуговувався і не виходив з ладу.

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Пікап Toyota Tundra продемонстрував свою надійність. Він подолав близько 1,5 мільйона кілометрів і продовжує їздити. Про це повідомляє сайт Motor1.

Toyota Tundra 2016 року належить Віктору Шепарду і використовується як "робоча конячка". Щодня автомобіль проїжджає великі відстані. Власник не шкодує пікап — на кузові видно дрібні пошкодження, та й салон далеко не в ідеальному стані.

Пікап регулярно обслуговували Фото: Motor1.com

Пікап Toyota Tundra регулярно проходив обслуговування із заміною масла. Власнику довелося замінити генератор, а на пробігу 1,4 млн км він вирішив встановити нову коробку передач, оскільки вона почала поступово виходити з ладу. До 5,7-літрового V8 у нього питань немає.

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Дивно, але це не перша Toyota Tundra Віктора Шепарда з величезним пробігом. Раніше він подолав понад 1,6 мільйона кілометрів на пікапці 2007 року.

Авто активно експлуатується щодня Фото: Motor1.com

Мало того, цю Tundra 2016 року він отримав у подарунок від Toyota — її фактично обміняли на старіший пікап. Автомобіль Віктора Шепарда вивчали інженери японського концерну під час розробки нової Toyota Tundra 2022.

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