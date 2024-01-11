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Брутальний дизайн і розворот на місці: Changan готує недорогий позашляховик (фото)

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Фото: CarNewsChina | У Changan Deepal G318 масивні бампери та пластиковий обвіс

Новий Changan Deepal G318 — 4,75-метровий позашляховик для любителів активного відпочинку. Автомобіль оснастять економічною гібридною установкою.

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Опублікували перші фото Changan Deepal G318. Новий позашляховик має дебютувати в першому півріччі нинішнього року за ціною приблизно від 300 000 юанів ($42 000). Подробиці новинки розкрили на сайті CarNewsChina.

Новий Changan Deepal G318 позиціонують, як авто для шукачів пригод. На це натякає і його назва, адже 318 — це номер китайської траси, що йде до гір Тибету.

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Авто здатне розвертатися на місці
Фото: CarNewsChina

Позашляховик Changan Deepal G318 вирізняється брутальним дизайном із високим капотом, розширеними крилами, масивними бамперами і вираженим пластиковим обвісом. У нього С-подібні діодні фари і додаткова оптика на даху. Як і належить позашляховику, запасне колесо кріпиться до дверей багажника.

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Розміри Changan Deepal G318:

  • довжина — 4 750 мм;
  • ширина — 1 959 мм;
  • висота — 1 820 мм;
  • колісна база — 2 880 мм.
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Позашляховик отримає гібридну установку
Фото: CarNewsChina

Салон Changan Deepal G318 поки що не показали, але розкрили подробиці силової установки позашляховика. Він буде гібридом з 1,5-літровою бензиновою четвіркою і парою електромоторів потужністю 48 і 82 к. с. Сумарна віддача стане відома пізніше.

Гібриду запропонують батареї ємністю 18,4 і 35,1 кВт∙год. Він буде повнопривідним, а керовані задні колеса дадуть змогу розвертатися на місці.

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