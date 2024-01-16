Пару старих Chevrolet 60-х продали за ціною нового Bugatti Chiron (фото)

Рідкісний спорткар Chevrolet Corvette L88 оснащували величезним 7,0-літровим V8 потужністю приблизно 550–560 к. с. Це був один із найшвидших автомобілів свого часу.

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У США на аукціоні Mecum продали два Chevrolet Corvette Stingray 60-х років. За пару рідкісних спорткарів виручили 2,585 мільйона доларів — як за новий Bugatti Chiron у стандартній комплектації. Їхні подробиці розкрили на сайті аукціону.

Перший Chevrolet Corvette L88 1967 року Фото: Mecum Кабріолет оснащений знімним жорстким дахом Фото: Mecum

Річ у тім, що з молотка пішли рідкісні Chevrolet Corvette L88. Загалом у 1967–1969 роках випустили тільки 216 таких авто, причому продали перший і останній автомобілі в серії. Почасти цим і зумовлена їхня висока ціна.

Останній Chevrolet Corvette L88 1969 року Фото: Mecum Купе належить до третього покоління Corvette Фото: Mecum

Спорткар Chevrolet Corvette L88 був серійним варіантом гоночного автомобіля. Його оснастили величезним 7,0-літровим V8, який на папері розвивав 430 к. с., а в реальності — приблизно 550–560 к. с. Потужність занизили, щоб здешевити страховку на авто.

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Chevrolet Corvette L88 був одним із найшвидших авто свого часу і міг кинути виклик Ferrari та Lamborghini. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 5 с і розвинути 275 км/год. Крім того, автомобілю посилили КПП, встановили диференціал, що самоблокується, поліпшені підвіску і гальма.

Автомобілі оснащені надпотужним 7,0-літровим V8 Фото: Mecum

Перший Chevrolet Corvette L88 1967 року — кабріолет другого покоління зі знімним дахом. Останнім же є купе Corvette третього покоління. Обидва авто відреставровані до оригінального стану.

До речі, на цьому ж аукціоні за $1,87 року продали інноваційний Tucker 1948 року з дисковими гальмами і адаптивною оптикою.

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