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Авто

Ексклюзив від чемпіонів світу: Toyota показала екстремальні заряджені хетчбеки (фото)

Toyota GR Yaris, нова Toyota GR Yaris
Фото: Toyota | Toyota GR Yaris отримала дві нові версії

Випустять по 100 Toyota GR Yaris Kalle Rovanpera Edition і Sebastien Ogier Edition. Обидва хетчбеки оснащені 280-сильним турбомотором і повним приводом.

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Заряджений хетчбек Toyota GR Yaris після планового оновлення отримав дві нові лімітовані версії. У їх створенні взяли участь чемпіони світу з ралі Себастьяна Ож'є і Калле Рованпери, які виступають за команду Toyota Gazoo Racing. Подробиці новинок розкрили на офіційному сайті японського виробника.

Toyota GR Yaris Sebastien Ogier Edition Fullscreen
Toyota GR Yaris Sebastien Ogier Edition
Фото: Toyota

Загалом випустять по 100 Toyota GR Yaris Kalle Rovanpera Edition і Sebastien Ogier Edition. Від стандартної моделі вони відрізняються особливими 18-дюймовими дисками і карбоновими спойлерами на даху.

Версія Sebastien Ogier Edition пофарбована в сірий матовий колір, а Kalle Rovanpera Edition отримала забарвлення, як у ралійних авто.

Toyota GR Yaris Kalle Rovanpera Edition Fullscreen
Toyota GR Yaris Kalle Rovanpera Edition
Фото: Toyota

У салоні з'явилися пам'ятні таблички з назвою і серійним номером моделі. Крім того, з'явилися особливі режими їзди. У Kalle Rovanpera Edition з'явився спеціальний дрифтовий режим Donut ("пончик").

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У Toyota GR Yaris Sebastien Ogier Edition нових режимів одразу два. Один названий на честь Калле Рованпери і має виражений задньопривідний нахил. А режим Morizo передбачає максимальне зчеплення з дорогою.

Toyota GR Yaris, нова Toyota GR Yaris Fullscreen
У салоні з'явилися пам'ятні таблички
Фото: Toyota

Обидві версії Toyota GR Yaris оснащені 1,6-літровим турбомотором на 280 к. с., а також 6-ступінчастою механічною КПП і повним приводом.

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