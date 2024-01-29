Японський пікап перетворили на екстремальний автодім для бездоріжжя (фото)

Автодім Isuzu D-Max отримав двоспальний намет на даху і невелику кухню. Позашляхові здібності пікапа поліпшили.

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Пікап Isuzu D-Max отримав нестандартну версію. Його перетворили на позашляховий дім на колесах. Про це повідомляється на сайті компанії ARB.

У кузові з'явився кунг

Саме це австралійське ательє виконало тюнінг Isuzu D-Max. На його даху з'явився бокс із розкладним двоспальним наметом. Потрапити в нього можна по драбині.

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Крім того, в кузові з'явився кунг і всередині встановлена розкладна кухня. Вона включає шафи для різної поклажі, раковину і невелику газову плиту. Також у кузові перевозяться розкладні стіл і стільці. Серед опцій є холодильник.

На даху встановлено намет

На додачу, замовник може поліпшити позашляхові здібності Isuzu D-Max. Пікапу можуть збільшити кліренс, встановити величезні позашляхові шини з розширювачами арок, буксирувальні гаки і кріплення для різних аксесуарів.

Оснащення включає газову плиту

Пікап Isuzu D-Max комплектують турбодизелями об'ємом 1,9 л (150 і 163 к.с.) і 3,0 л (190 к.с.). Є версії з 6-ступінчастими механічною та автоматичною КПП.

До речі, саме такий пікап Isuzu D-Max планують запустити у виробництво в Україні вже нинішнього року.

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