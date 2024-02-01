Шедевр сучасного мистецтва: двері від Mazda 90-х планують продати за $200 000 (фото)
Двері від Mazda Protege є частиною вже не існуючої артінсталяції Бенксі. Її прикрасили оригінальним графіті.
У США на аукціон Julien's виставили незвичайний лот — двері від Mazda Protege кінця 90-х. За них планують виручити близько 200 000 доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.
Стартова ціна за двері становить 25 000 доларів. Звісно ж, продають їх не на автомобільному аукціоні, адже нова Mazda Protege коштувала менше. Кузовна деталь є предметом мистецтва.Важливо
Річ у тім, що ці двері — частина інсталяції Бенксі Crazy Horse ("Божевільний Кінь") 2013 року. Відомий вуличний художник наніс своє графіті на Mazda Protege і стіну в Нью-Йорку.
У графіті зображені перелякані люди і коні, що гарцюють. Таким чином Бенксі зобразив авіаудар по Багдаду, завданий американськими ВПС помилково в 2007 році. У його результаті загинули два кореспонденти агентства Reuters. У пілота вертольота Apache був позивний Crazy Horse 18.
Інсталяцію Бенксі розібрали через шість днів після відкриття. Від Mazda Protege залишилися тільки окремі деталі — такі, як ці двері.
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