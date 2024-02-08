Старий "Гелендваген" 80-х завівся і поїхав після 10 років простою на вулиці (відео)

Mercedes G-Class 10 років зберігався в армійському наметі у дворі будинку. Позашляховик помили, відчистили і легко завели після нескладного техобслуговування.

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У США повернули до життя ранній Mercedes-Benz G-Class 1983 року. Позашляховик простояв 10 років на вулиці. Йому присвятили відео на Youtube-каналі WD Detailing.

"Гелендваген" знаходиться в штаті Огайо. Власник авто Дітер розповів, що цей Mercedes 280 GE 1983 року був придбаний його батьком близько 40 років тому. Потім той продав авто своєму братові, але 20 років тому викупив його назад.

Позашляховик легко завівся і поїхав Фото: скриншот / YouTube

Останні 10 років "Гелендваген" стояв у дворі будинку. Йому зробили навіс зі старого військового намету, який раніше використовувався в німецькому Бундесвері. Це символічно, адже спочатку Mercedes G-Class створювався для німецької армії.

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Звісно, за десятиліття на вулиці позашляховик вкрився шаром бруду і його довелося відмивати та полірувати. Салон "Гелендвагена" розібрали і провели його хімчистку.

З двигуном довелося попітніти, адже згнилий шланг пошкодив паливний насос. Після його заміни 2,8-літрова бензинова шістка на 158 к. с. легко завелася і Mercedes G-Class поїхав.

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