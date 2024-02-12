Найнадійніші автомобілі сучасності на думку американців (фото)

Дослідження показало, що рівень надійності автомобілів знизився. Бензинові автомобілі та гібриди виявилися менш проблемними, ніж електрокари.

Related video

Надійність нових автомобілів погіршується. Про це свідчать результати традиційного щорічного дослідження надійності машин, проведеного американським агентством J.D. Power. Його результати та рейтинг якості авто опубліковано на його сайті.

Дослідження проводили з серпня по листопад 2023 року і в його рамках експерти J.D. Power опитали 30 595 власників автомобілів віком до 3 років. Вони заповнили велику анкету, де оцінили свої машини за 184 різними параметрами. Серед них — дизайн, інтер'єр, двигун, мультимедіа, системи безпеки, сидіння.

У лідерах рейтингу опинилися Toyota і Lexus Фото: J.D. Power

Основний показник рейтингу — кількість проблем на 100 автомобілів. У середньому по галузі він погіршився на три пункти порівняно з минулим роком і становив 190.

Також зазначається, що бензинові моделі та гібриди надійніші — їхній рейтинг становить 187 і 191, відповідно. Показник плагін-гібридів — 216 несправностей на 100 авто, а електрокарів — 256. Основна проблема власників електромобілів — підвищений знос шин (39% усіх скарг).

Toyota Camry стала найкращим середньорозмірним авто Фото: Toyota

Найпроблемнішими, як і раніше, є мультимедійні системи авто — на них припадає чверть усіх несправностей. Особливо респонденти скаржаться на Android Auto/Apple CarPlay і голосове управління. Також проблемними є технології активної безпеки на кшталт автоматичного гальмування і утримання в смузі.

Важливо

Маленькі та доступні: названо найкращі компактні електромобілі для міста (фото)

Переможцем у нинішньому році став концерн Toyota Motor. Його бренди посіли два перших місця: рейтинг Lexus — 135 проблем на 100 авто, а Toyota — 147. Третє місце несподівано посів Buick (149 проблем). Серед преміальних брендів відзначили Porsche і BMW, а серед масових — Chevrolet і Mini.

У хвості рейтингу опинилися Chrysler (310 проблем на 100 авто), Audi (275) і Land Rover (268). За рік істотно поліпшили свою надійність Porsche (на 33 пункти), Mercedes-Benz (на 22) Toyota (на 21).

Lexus RX став найкращим середньорозмірним кросовером преміум-класу Фото: lexus.ua

Крім того, традиційно обрали найнадійніші автомобілі різних класів. Серед них також лідирує продукція Toyota — нагороди отримали одразу 9 моделей. У General Motors відзначено 4 моделі. Абсолютним же переможцем став спорткар Porsche 718 Boxster/Cayman.

Найнадійніші авто сучасності за версією J.D. Power:

компактні авто — Toyota Corolla;

компактні преміальні авто — Lexus IS;

середньорозмірні авто — Toyota Camry;

середньорозмірні преміальні авто — Lexus ES;

спорткари — Porsche 718 Boxster/Cayman;

мінівени — Kia Sedona;

малі кросовери — Buick Encore;

малі преміальні кросовери — BMW X1;

компактні кросовери — Chevrolet Equinox;

компактні преміальні кросовери — Lexus NX;

середньорозмірні кросовери — Toyota 4Runner;

середньорозмірні преміальні кросовери — Lexus RX;

великі кросовери — Chevrolet Traverse;

великі преміальні кросовери — BMW X6;

повнорозмірні позашляховики — Chevrolet Tahoe;

середньорозмірні пікапи — Toyota Tacoma;

повнорозмірні пікапи — Toyota Tundra;

важкі пікапи — Ford SuperDuty.

Раніше Фокус розповідав про найкращі автомобілі для водіїв-початківців.

Також ми писали про найкращі сімейні універсали 2024 року.