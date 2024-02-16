Старий Ford 30-х завівся після 75 років простою на вулиці (відео)

Самоскид Ford AA стоїть на вулиці з 1949 року. Вантажівка заіржавіла, а у її салоні відсутнє оздобленння, але двигун Ford все ж вдалося завести.

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У США оживили вінтажний Ford AA 1931 року зі звалища. Старовинна вантажівка простояла 75 років під відкритим небом. Відео з автомобілем опублікували на Youtube-каналі Jennings Motor Sports.

У салоні відсутнє оздоблення Фото: скриншот / YouTube

Цей самоскид Ford AA не їздив із 1949 року. Спочатку його кинули просто у дворі будинку, а 30 років тому відбуксирували на звалище.

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Стан Ford AA залишає бажати кращого. Вантажівка повністю проржавіла, а у її салоні відсутнє оздоблення. Автомобіль більше нагадує купу металобрухту.

Двигун Ford вдалося завести Фото: скриншот / YouTube

Проте двигун Ford AA більш-менш цілий. Він забитий брудом, а в картері зібралась та замерзла вода, тому його довелося знімати, розбирати чистити та навіть розморожувати лід з допомогою вогнища.

В моторі замінили свічі запалювання, підключили акумулятор та подали пальне – і він все-таки завівся. Вантажівку буде важко відреставрувати, але її двигун працює.

Вантажний Ford AA виготовляли з 1927 по 1932 роки. Він обладнаний 3,3-літровою четвіркою на 40 к. с. Вантажопідйомність складає півтори тонни. Цікавий факт: свого часу ці вантажівки збирали і в Харкові.

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