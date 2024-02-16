Старый Ford 30-х завелся после 75 лет простоя на улице (видео)

Самосвал Ford AA стоит на улице с 1949 года. Грузовик заржавел, а в его салоне отсутствует отделка, но двигатель Ford все же удалось завести.

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В США оживили винтажный Ford AA 1931 года со свалки. Старинный грузовик простоял 75 лет под открытым небом. Видео с автомобилем опубликовали на Youtube-канале Jennings Motor Sports.

В салоне отсутствует отделка Фото: скриншот / YouTube

Этот самосвал Ford AA не ездил с 1949 года. Сначала его бросили прямо во дворе дома, а 30 лет назад отбуксировали на свалку.

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Состояние Ford AA оставляет желать лучшего. Грузовик полностью проржавел, а в его салоне отсутствует отделка. Автомобиль больше напоминает груду металлолома.

Двигатель Ford удалось завести Фото: скриншот / YouTube

Однако двигатель Ford AA более или менее целый. Он забит грязью, а в картере собралась и замерзла вода, поэтому его пришлось снимать, разбирать чистить и даже размораживать лед с помощью костра.

В моторе заменили свечи зажигания, подключили аккумулятор и подали топливо — и он все-таки завелся. Грузовик будет трудно отреставрировать, но его двигатель работает.

Грузовой Ford AA производился с 1927 по 1932 годы. Он оборудован 3,3-литровой четверкой на 40 л. с. Грузоподъемность составляет полторы тонны. Интересный факт: в свое время эти грузовики собирали и в Харькове.

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