У інтернеті показали оригінальний український електромобіль віком понад 50 років (фото)

Саморобний електромобіль використовує агрегати серійних радянських авто. У його салоні встановлено лише одну педаль та два перемикачі.

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У Педагогічно-меморіальному музеї Василя Сухомлинського у Павлиші (Кіровоградаська область) зберігається незвичний експонат – компактний електромобіль. Він створений понад півстоліття тому. Про це пише сайт Autogeek.

Автомобіль збудували школярі Фото: Autogeek

Оригінальний електричний кабріолет створений у 60-х чи 70-х роках у технічному гуртку Павлиського ліцею, ініціатором створення якого був Василь Сухомлинський. Тоді електрокари були виключно експериментальними, хоча розробкою подібних авто займалися і на ЗАЗі.

Саморобний електромобіль розрахований на двох підлітків чи одного дорослого. У його конструкції використані деталі від серійних транспортних засобів.

У салоні встановлена лише одна педаль Фото: Autogeek

Зокрема, електромотором став доопрацьований стартер від "Москвича-400" (він же – Opel Kadett). Авто має 6-вольтне електрообладнання та батарею на 96 А∙год.

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Органи керування в електрокарі дуже прості. У нього невелике кермо, два тумблери (запуск мотора та увімкнення фар), а також лише одна педаль гальм.

Мотором став стартер від "Москвича" Фото: Autogeek

Характеристики авто невідомі, проте зазначається, що у свій час український електромобіль їздив вулицями Павлиша.

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