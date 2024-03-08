Іржавий 40-річний Mercedes перетворили на просторий позашляховий автодім (відео)

Mercedes LA 1113 B обладнали великим житловим модулем. Усередині з'явилися спальня, кухня-вітальня, санвузол та багажник для велосипедів.

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Стара вантажівка Mercedes-Benz LA 1113 B 1983 року почала нове життя. Її переробили на позашляховий дім на колесах. Про неї розповіли в відео на Youtube-каналі Tiny House Giant Journey.

Ззаду встановили житловий модуль Фото: скриншот / YouTube

Сенді і Карстен із Німеччини давно захоплювалися кемпінгом, а тому вирішили створити автодім. Їм трапилася списана іржава вантажівка Mercedes, яку вони і взялися переробити.

Диван перетворюється в кухонний куточок Фото: скриншот / YouTube

На тюнінг Mercedes пішло два роки і 100 000 євро. Дім на колесах обладнали величезним житловим модулем, розрахованим на 5 осіб. Усередині встановлені двоспальне ліжко та розкладний кутовий деван, який складається і перетворюється на кухонний куточок.

На кухні встановлені плитка та кавова машина Фото: скриншот / YouTube

Сама кухня доповнена холодильником, плиткою, кавоваркою, духовкою та раковиною. Є і досить просторий санвузол із душем. У кабіні Mercedes встановили сучасні зручні крісла.

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Автодім Mercedes обладнали 379-літровою цистерною для води та 189-літровим баком для відходів. Установлені додаткові акумулятори та сонячні панелі на даху. Ззаду є багажник для велосипедів та туристичного спорядження.

Mercedes LA 1113 B отримав новий 5,7-літровий дизель, з яким вантажівка розганяється до 88 км/год та споживає 18,8 л/100 км. 303-літрового баку вистачає на 1045 км пробігу. Вантажівка має повний привід та оснащена потужною лебідкою.

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