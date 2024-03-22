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Авто

Понад 2000 сил і розкішний інтер'єр: представлено найбільший і найдорожчий Lexus (відео)

Lexus LY 680, яхта Lexus, катер Lexus, Lexus LY
Фото: Lexus | Lexus LY 680 — розкішна яхта за $3,5 мільйона

Lexus LY 680 оснащений двома моторами загальною потужныстю 2100 або 2700 сил. Його салон оздоблений дорогими шкірою та деревом.

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На виставці в Йокогамі презентували новий Lexus LY 680. Це найдорожча модель за всю історію японської марки – її стартова вартість складає близько 3,5 мільйона доларів. Про неї розподає сайт Carscoops.

Така висока ціна Lexus LY 680 пояснюється тим, що це не автомобіль, а розкішна моторна яхта. Вона сягає 20,66 м у довжину та вирізняється обтічним дизайном.

Lexus LY 680, яхта Lexus, катер Lexus, Lexus LY Fullscreen
Lexus LY 680 сягає 20,66 м у довжину
Фото: Lexus
Lexus LY 680, яхта Lexus, катер Lexus, Lexus LY Fullscreen
У спальній каюті встановлене велике ліжко
Lexus LY 680, яхта Lexus, катер Lexus, Lexus LY Fullscreen
Каюта-вітальня з дорогим диваном
Lexus LY 680, яхта Lexus, катер Lexus, Lexus LY Fullscreen
В кают-компанії є мінібар
Lexus LY 680, яхта Lexus, катер Lexus, Lexus LY
Lexus LY 680, яхта Lexus, катер Lexus, Lexus LY
Lexus LY 680, яхта Lexus, катер Lexus, Lexus LY
Lexus LY 680, яхта Lexus, катер Lexus, Lexus LY

Інтер’єр Lexus LY 680 оздоблений дорогою шкірою і деревом. Усередині на нижній палубі є спальня з великим ліжком та вітальня, а на верхній – кают-компанія з диванами та кріслами. Усього всередині може бути до шести спальних місць.

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Також встановлені кілька телевізорів, потужна аудіосистема, мінібар, кліматична установка. На носі Lexus LY 680 є місця для засмаги.

Як не дивно, яхта Lexus обладнана турбодизелями Volvo об’ємом 12,8 л. Їх встановлено два і доступні версії загальною потужністю 2100 або 2700 к. с. Судно має паливний бак на 3785 л та 852-літровий резервуар із питною водою.

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