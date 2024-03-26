Кріштіану Роналду показав свій новий суперкар Ferrari за 2 мільйони євро (відео)

Кріштіану Роналду придбав новий Ferrari Daytona SP3. Карбоновий 840-сильний суперкар здатен розігнатися до 100 км/год за 2,85 с і розвинути 340 км/год.

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Колекція авто Кріштіану Роналду поповнилася черговим дорогим суперкаром. На цей раз зірковий португальський футболіст придбав лімітований Ferrari SP3 Daytona. Відео з його авто опублікували на сторінці lisbon.cars в Instagram.

Роналду на Ferrari Daytona SP3 зняли у центрі Лісабона. Форвард клубу "Аль Наср" під’їхав на суперкарі до дорогого готелю.

Як відомо, Кріштіану Роналду має дуже велику колекцію екзотичних авто. Їх загальна вартість перевищує 100 мільйонів доларів. Зокрема, португальський футболіст володіє Bugatti Centodieci, Veyron та Chiron, McLaren Senna, Rolls-Royce Dawn і Cullinan, Ferrari Monza.

Ferrari Daytona SP3 – лімітоване середньомоторне купе із дизайном в ретростилі. Його називають сучасною версією Ferrari 330 P3/P4 60-х років.

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Карбоновий суперкар Ferrari Daytona SP3 обладнаний високооборотним 6,5-літровим V12 потужністю 840 к. с. при 9250 об/хв. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,85 с і розвинути 340 км/год. Випустять лише 599 таких авто вартістю 2 мільйони євро.

До речі, недавно Кріштіану Роналду та Златан Ібрагімовіч придбали новітні кросовери Ferrari Purosangue.

Також Фокус розповідав, що ексклюзивний Ferrari повернули власнику через 24 роки після викрадення.