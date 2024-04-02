Презентовано новий Suzuki Vitara 2024: як змінився доступний компактний кросовер (фото)

Кросовер Suzuki Vitara оновився зовні та всередині, а його базова комплектація розширена. Усі доступні двигуни будуть доповнені гібридними установками.

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Оприлюднені офіційні фото Suzuki Vitara 2024 модельного року. Компактний кросовер пройшов уже другий фейсліфтинг і надійде в продаж на європейському ринку з літа. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті японського виробника.

Кросоверу змінили передню частину Фото: Suzuki

Новий Suzuki Vitara вирізняється, перш за все, зміненою передньою частиною. Кросовер отримав нові фари, бампер та решітку радіатора. Крім того, з’явилися оновлені ліхтарі та колісні диски свіжого дизайну.

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У салоні звертають на себе увагу змінені циферблати приладів та збільшений 9-дюймовий тачскрін із новою мультимедійною системою від Suzuki S-Cross. Крім того, годинник на центральній панелі став цифровим.

У салоні встановили збільшений дисплей Фото: Suzuki

Базова комплектація Suzuki Vitara 2024 розширена – тепер за замовчуванням встановлюються адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримування в смузі руху, контроль "сліпих" зон та моніторинг втоми водія.

Кросовер Suzuki Vitara 2024 дебютує із двома бензиновими двигунами, доповненими 48-вольтними "м’якими" гібридними установками. 1,5-літрова четвірка розвиває 117 к. с., а 1,4-літровий турбомотор – 129 к. с. Пізніше з’явиться новий 1,2-літровий турбодвигун.

Ззаду оновили ліхтарі Фото: Suzuki

Як і раніше, Suzuki Vitara пропонуватимуть із 6-ступінчастими механічною або автоматичною КПП. У лінійці залишаться версії з переднім та повним приводом.

До речі, невдовзі дебютує новий купе-кросовер Toyota за $10 000 на базі Suzuki.

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