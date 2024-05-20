Старий іржавий Jaguar 50-х виставили на продаж за ціною нового суперкара (фото)

Існує лише один Jaguar XK140 із дизайном від Мікелотті. Обтічне купе оснащене 210-сильною шісткою та здатне розвинути швидкість понад 200 км/год.

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У Великій Британії на аукціон RM Sotheby’s виставили старий Jaguar XK140 1955 року. Стан авто залишає бажати кращого, та попри це його планують продати за 300-350 тис. фунтів стерлінгів ($380 000 – 444 000) — за ціною суперкара McLaren 750S. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

З автомобіля зідрали всю фарбу Фото: RM Sotheby's

Справа в тім, що це єдиний Jaguar XK140 з обтічним кузовом від італійського дизайнера Джованні Мікелотті. Автомобіль нагадує Ferrari тих років завдяки довгому капоту, крупним фарам та великому куту нахилу задніх стійок даху.

Салон Jaguar XK140 непогано зберігся Фото: RM Sotheby's

Цікаво, що цей кузов не є оригінальним для авто. Спочатку це було звичайне купе Jaguar XK140 SE, однак в 1957 році його розбили в ДТП у Франції. Саме тоді було вирішено не відновлювати машину, а встановити новий кузов.

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Jaguar XK 140 неодноразово переходив із рук в руки. Стан авто обумовлений тим, що його відправили на реставрацію, але власник помер в 2016 році й машину не змогли відновити. Ось чому з кузова здерто фарбу, а місцями видно іржу. Салон ж в досить непоганому стані.

Під капотом встановлено 210-сильну шістку Фото: RM Sotheby's

Jaguar XK140 SE оснащений 3,4-літровою рядною шісткою на 210 к. с. Його максимальна швидкість перевищує 200 км/год.

До речі, недавно на аукціон за ціною Tesla виставили непоказний Peugeot 90-х років.

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