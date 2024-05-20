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Авто

Старий іржавий Jaguar 50-х виставили на продаж за ціною нового суперкара (фото)

Jaguar XK140 SE, Jaguar XK140, спорткар Jaguar
Фото: RM Sotheby's | Jaguar XK140 SE отримав унікальний кузов від Мікелотті

Існує лише один Jaguar XK140 із дизайном від Мікелотті. Обтічне купе оснащене 210-сильною шісткою та здатне розвинути швидкість понад 200 км/год.

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У Великій Британії на аукціон RM Sotheby’s виставили старий Jaguar XK140 1955 року. Стан авто залишає бажати кращого, та попри це його планують продати за 300-350 тис. фунтів стерлінгів ($380 000 – 444 000) — за ціною суперкара McLaren 750S. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Jaguar XK140 SE, Jaguar XK140, спорткар Jaguar Fullscreen
З автомобіля зідрали всю фарбу
Фото: RM Sotheby's

Справа в тім, що це єдиний Jaguar XK140 з обтічним кузовом від італійського дизайнера Джованні Мікелотті. Автомобіль нагадує Ferrari тих років завдяки довгому капоту, крупним фарам та великому куту нахилу задніх стійок даху.

Jaguar XK140 SE, Jaguar XK140, спорткар Jaguar Fullscreen
Салон Jaguar XK140 непогано зберігся
Фото: RM Sotheby's

Цікаво, що цей кузов не є оригінальним для авто. Спочатку це було звичайне купе Jaguar XK140 SE, однак в 1957 році його розбили в ДТП у Франції. Саме тоді було вирішено не відновлювати машину, а встановити новий кузов.

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Jaguar XK 140 неодноразово переходив із рук в руки. Стан авто обумовлений тим, що його відправили на реставрацію, але власник помер в 2016 році й машину не змогли відновити. Ось чому з кузова здерто фарбу, а місцями видно іржу. Салон ж в досить непоганому стані.

Jaguar XK140 SE, Jaguar XK140, спорткар Jaguar Fullscreen
Під капотом встановлено 210-сильну шістку
Фото: RM Sotheby's

Jaguar XK140 SE оснащений 3,4-літровою рядною шісткою на 210 к. с. Його максимальна швидкість перевищує 200 км/год.

До речі, недавно на аукціон за ціною Tesla виставили непоказний Peugeot 90-х років.

Також Фокус розповідав, що іржавий Ford завели після 74 років простою.