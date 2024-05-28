В Україні помітили рідкісний кросовер Mitsubishi з двигуном від Lancer Evolution (фото)

Mitsubishi RVR Sports Gear поєднує в собі риси мінівена, кросовера та спортивного авто. Під його капотом ховається 2,0-літровий 250-сильний турбомотор від Mitsubishi Lancer Evo.

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У Києві сфотографували дуже незвичний Mitsubishi RVR 1999 року в версії Sports Gear. Таких авто майже немає на українських дорогах. Його світлини опублікували на сторінці chpsh.carspotting в Instagram.

Мінівен має підвищений кліренс та масивний обвіс Фото: chpsh.carspotting

Мінівен Mitsubishi RVR у Європі відомий під назвою Space Runner. Утім, версія Sports Gear, яку продавали лише в Японії, суттєво відрізняється від "глобальної" моделі, адже поєднує риси мінівена, кросовера та спорткара.

До дверей багажника кріпиться запасне колесо Фото: chpsh.carspotting

Кросовер Mitsubishi RVR Sports Gear має збільшений кліренс та масивний пластиковий обвіс, а на даху встановлено спойлер. До дверей багажника кріпиться запасне колесо, як в позашляховиках.

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Разом із тим, у Mitsubishi RVR зсувні бокові двері та просторий салон із великою кількістю відділень для дрібних речей. Конкретно це авто в топовій версії Х3 досить багато оснащене – ксенонові фари, клімат-контроль, CD-чейнджер та навіть дисплей.

Мінівен досить багато оснащений Фото: chpsh.carspotting Під капотом ховається двигун від Mitsubishi Lancer Evolution Фото: chpsh.carspotting

Ще одна цікава деталь мінівена – 2,0-літровий турбодвигун 4G63 від культового Mitsubishi Lancer Evolution. Він розвиває 250 к. с. і 343 Нм та працює в парі з 5-ступінчастою механікою. Повнопривідний мінівен стартує до сотні за 7 секунд.

До речі, недавно в Києві з'явився і класичний Mitsubishi Lancer Evolution 90-х років.

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