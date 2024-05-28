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Авто

В Україні помітили рідкісний кросовер Mitsubishi з двигуном від Lancer Evolution (фото)

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Фото: chpsh.carspotting | Mitsubishi RVR Sports Gear — 250-сильний кросвен

Mitsubishi RVR Sports Gear поєднує в собі риси мінівена, кросовера та спортивного авто. Під його капотом ховається 2,0-літровий 250-сильний турбомотор від Mitsubishi Lancer Evo.

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У Києві сфотографували дуже незвичний Mitsubishi RVR 1999 року в версії Sports Gear. Таких авто майже немає на українських дорогах. Його світлини опублікували на сторінці chpsh.carspotting в Instagram.

Mitsubishi RVR 1999, Mitsubishi RVR, мінівен Mitsubishi, кросовер Mitsubishi, Mitsubishi Lancer Evolution Fullscreen
Мінівен має підвищений кліренс та масивний обвіс
Фото: chpsh.carspotting

Мінівен Mitsubishi RVR у Європі відомий під назвою Space Runner. Утім, версія Sports Gear, яку продавали лише в Японії, суттєво відрізняється від "глобальної" моделі, адже поєднує риси мінівена, кросовера та спорткара.

Mitsubishi RVR sports gear, Mitsubishi RVR, мінівен Mitsubishi, кросовер Mitsubishi, Mitsubishi Lancer Evolution Fullscreen
До дверей багажника кріпиться запасне колесо
Фото: chpsh.carspotting

Кросовер Mitsubishi RVR Sports Gear має збільшений кліренс та масивний пластиковий обвіс, а на даху встановлено спойлер. До дверей багажника кріпиться запасне колесо, як в позашляховиках.

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Разом із тим, у Mitsubishi RVR зсувні бокові двері та просторий салон із великою кількістю відділень для дрібних речей. Конкретно це авто в топовій версії Х3 досить багато оснащене – ксенонові фари, клімат-контроль, CD-чейнджер та навіть дисплей.

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Мінівен досить багато оснащений
Фото: chpsh.carspotting
Mitsubishi 4g63, Mitsubishi RVR, Mitsubishi RVR 1999, мінівен Mitsubishi, кросовер Mitsubishi, Mitsubishi Lancer Evolution Fullscreen
Під капотом ховається двигун від Mitsubishi Lancer Evolution
Фото: chpsh.carspotting

Ще одна цікава деталь мінівена – 2,0-літровий турбодвигун 4G63 від культового Mitsubishi Lancer Evolution. Він розвиває 250 к. с. і 343 Нм та працює в парі з 5-ступінчастою механікою. Повнопривідний мінівен стартує до сотні за 7 секунд.

До речі, недавно в Києві з'явився і класичний Mitsubishi Lancer Evolution 90-х років.

Також Фокус розповідав про знаменитий спорткар Mitsubishi 3000 GT.