Ексклюзив за $18 мільйонів: на аукціон виставили раритетний суперкар Ferrari 50-х (фото)

Усього виготовили лише 56 Ferrari 250 GT California і конкретно це авто — перше в серії. Суперкар оснащений 260-сильним V12 і здатен розвинути 260 км/год.

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У США на аукціон RM Sotheby’s виставили суперкар Ferrari 250 GT California 1960 року. Вінтажний автомобіль оцінили в 16-18 мільйонів доларів. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Ferrari брав участь у перегонах Фото: RM Sotheby's

Висока ціна Ferrari 250 GT California не дивує Це один із найдорожчих та найзнаменитіших суперкарів італійської марки.

Ferrari 250 GT California створили спеціально для американського ринку на замовлення місцевого дилера Луїджі Чінетті. Кабріолет отримав елегантний кузов від ательє Scaglietti з довгим капотом та задніми кілями.

Суперкар відреставрований і має чудовий вигляд Фото: RM Sotheby's

Усього виготовили лише 56 таких Ferrari 250 GT California і зараз вони цінуються колекціонерами. Конкретно цей кабріолет – найперший у серії, його демонстрували на Женевському автошоу 1960 року.

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Суперкар Ferrari 250 GT California брав участь у перегонах, а потім його демонстрували в авто музеї та зберігали в приватних колекціях. Кабріолет відреставрували, проте він зберіг рідну фарбу.

Кабріолет оснащено 260-сильним V12 Фото: RM Sotheby's

Ferrari 250 GT California оснащений високооборотним 3,0-літровим V12 потужністю 260 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 8 с і розвинути 260 км/год.

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