Найбільший кросовер Hyundai помітили на дорогах до презентації (фото)

Новий Hyundai Palisade серйозно зміниться зовні та стане брутальнішим на вигляд. Кросовер запропонують із потужним V6 твін-турбо, а пізніше може з'явитися гібридна версія.

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У США сфотографували новий Hyundai Palisade другого покоління. Великий сімейний кросовер наразі проходить тести, а його прем’єра відбудеться до кінця нинішнього року. Його світлини опублікували на сайті Carscoops.

Дизайн кросовера кардинально змінився

Кросовер Hyundai Palisade 2025 обклеїли камуфляжною плівкою, проте можна розгледіти деталі його дизайну. Він кардинально зміниться і буде витриманий у стилістиці нового Hyundai Santa Fe.

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Комфортабельний велетень: тест-драйв нового Hyundai Palisade

Новий Hyundai Palisade 2025 став більш кутастим. У нього високий капот, широка решітка радіатора та крупні фари. На даху встановлений вигнутий спойлер.

На фото салону видно вигнутий двосекційний дисплей. Керування коробкою передач тепер здійснюватиметься невеликим важелем на кермовій колонці.

Hyundai Palisade отримає 3,5-літрову турбошістку Фото: carscoops.com

Очікується, що новий Hyundai Palisade отримає 3,5-літровий V6 твін-турбо від преміального кросовера Genesis GV80 (на цій моделі двигун розвиває 380-415 к. с.). Крім того, не виключено, що згодом автомобіль також оснастять 2,5-літровою гібридною установкою.

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