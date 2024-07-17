Самый большой кроссовер Hyundai заметили на дорогах до презентации (фото)

Новый Hyundai Palisade серьезно изменится внешне и станет более брутальным на вид. Кроссовер предложат с мощным V6 твин-турбо, а позже может появиться гибридная версия.

Related video

В США сфотографировали новый Hyundai Palisade второго поколения. Большой семейный кроссовер сейчас проходит тесты, а его премьера состоится до конца нынешнего года. Его фотографии опубликовали на сайте Carscoops.

Дизайн кроссовера кардинально изменился

Кроссовер Hyundai Palisade 2025 оклеили камуфляжной пленкой, однако можно разглядеть детали его дизайна. Он кардинально изменится и будет выдержан в стилистике нового Hyundai Santa Fe.

Важно

Комфортабельный исполин: тест-драйв нового Hyundai Palisade

Новый Hyundai Palisade 2025 стал более угловатым. У него высокий капот, широкая решетка радиатора и крупные фары. На крыше установлен изогнутый спойлер.

На фото салона виден изогнутый двухсекционный дисплей. Управление коробкой передач теперь будет осуществляться небольшим рычагом на рулевой колонке.

Hyundai Palisade получит 3,5-литровую турбошестерню Фото: carscoops.com

Ожидается, что новый Hyundai Palisade получит 3,5-литровый V6 твин-турбо от премиального кроссовера Genesis GV80 (на этой модели двигатель развивает 380-415 л. с.). Кроме того, не исключено, что впоследствии автомобиль также оснастят 2,5-литровой гибридной установкой.

Кстати, недавно в Украине появился новый Hyundai Tucson 2024.

Также Фокус рассказывал о самом дешевом электрокаре Hyundai.